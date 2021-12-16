準大嫂太有錢！小姑不爽「壓得我家抬不起頭」聘金都不收…網罵翻

▲準大嫂家太有錢，小姑不爽。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者黃可昀／綜合報導

媳婦太有錢也會帶給婆家壓力？一名女子抱怨，她的準大嫂家境非常好，家裡有房有車完全不擔心經濟狀況，「相比之下，我們家能拿的出手的就顯得很寒酸」，導致媽媽有點擔心自己兒子最後變成入贅，她也認為哥哥幹嘛要找一個有錢人家的女孩，「壓得我家抬不起頭！」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，哥哥即將要結婚，但準大嫂是個家裡非常有錢的人，娘家送獨門獨棟別墅、進口車當嫁妝，「連大小聘對方也說不用，結婚請客酒店、餅錢和其它費用都女方包辦了」，哥哥幾乎沒有出到錢，所以也不敢有太多意見。

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原PO媽媽擔心，對方名義上是嫁女兒，但整體看起來就是招贅，比較像是哥哥嫁到老婆家，原PO自己也快要看不下去，「畢竟我準大嫂是獨生女」，這次結婚又大手筆全包辦，導致他們家很沒面子，「壓得我家抬不起頭」。

▲原PO覺得自己哥哥像是被招贅。（圖／翻攝自匿名公社）



網友幾乎一面倒認為原PO管太多，這樣讓準大嫂很難做人，「男生有錢可以，女生有錢不行？」「直白的講，干妳屁事」、「他們兩夫妻過的好就好，你們幹嘛一定要介入呢」、「如果嫂子個性好就好啦，管那麼多幹嘛」、「管好妳自己吧，夫妻之間干妳何事，小心往毒姑發展」、「得便宜還賣乖」。