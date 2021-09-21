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小姑「喜歡什麼就拿」連童衣都要　人妻心累！網炸鍋：乞丐？

▲▼家庭,家人（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻抱怨小姑時常來娘家，看到喜歡的東西就拿走。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

有時候婆婆是個難搞的生物，但是老公的兄弟姊妹也不是省油的燈。一位網友即表示，小姑已經出嫁，不僅時常回娘家，還會看到什麼喜歡的就拿走，連自己的衣服包包也不放過，也不敢拒絕，怕小姑向婆婆告狀，讓她相當無奈。

網友C小姐在爆料公社以「『我喜歡就是我的！』家裡的東西小姑看上了就要帶走，霸道行徑讓她傻眼無奈！」為題發文，表示小姑是婆家的小公主，即使婚後也常回娘家，因為距離近，但她每次來，只要看到喜歡的東西一定都會帶走。丈夫有跟她說，喜歡可以再買新的，但小姑也不要，就要她看上的那個。

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小姑這次來剛好先生不在，裝了一袋小孩的衣服，加上一個紅色包包，原PO趁機拍照存證，「本來上次就想要包包，被我老公攔下，承諾會再買一個給她，才打消念頭。」

原PO表示，其實她的東西都不是很貴重，但小姑就是喜歡拿，現在連小孩的衣服也要，不想正面槓，因為怕她去跟婆婆打小報告，自己還要被唸，幸好一直有老公擋在前面，希望這次能幫她拿回東西。

文章曝光後，不少網友為原PO打抱不平，「下次就放往生者用過的東西」、「都是人慣的」、「他們一家人是乞丐嗎？」、「快搬出去吧！」、「錄影存證然後提告」、「小心你的小孩！」、「家教問題」。

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