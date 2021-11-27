只因洗碗竟怒潑鹽酸！再砍弟媳5刀險奪命　恐怖大姑收押起訴

▲桃園市熊姓女子今年9月間在楊梅住處因細故與李姓弟媳爭執，熊女向地板潑灑鹽酸，再持水果刀向李頭部猛砍5刀，送醫急救險些喪命，圖為作案時兇刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市熊姓女子與李姓弟媳相處不睦，今年9月間疑因洗碗問題再起爭執，逕向地板上潑灑鹽酸逞凶，還持水果刀往其頭部與臉部等處猛砍5刀，導致鮮血淋漓，熊女弟弟發現後趕緊送醫，急救後救回一命；熊女在桃檢複訊時坦承情緒失控行凶等犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將熊女提起公訴，並向地院聲請羈押。

檢警調查，69歲的熊姓女子與李姓弟媳因金錢問題與生活習慣等瑣事常有摩擦，今年9月30日上午7時30分在楊梅區住處，2人因洗碗問題起爭執，熊女怒不可抑竟持李女身旁地板潑灑鹽酸，還拉住李女頭髮持水果刀向其頭部與臉部等處怒砍5刀，造成李女左頭皮、左側臉頰、左側嘴唇、左下巴與左手肘等處撕裂傷，當場流血不止，李女驚聲尖叫引起丈夫熊男注意，發現後趕緊將李女送醫急救，並向警方報案處理。

檢警偵訊時，熊女坦承不諱，承認持鹽酸潑灑與持水果刀砍殺弟媳頭部與臉部等犯行。李女與丈夫熊男也指證熊女持刀砍人等事實，並檢具醫院驗傷診斷證明，警方則提供現場查扣水果刀等證物佐證，檢方認為熊女犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴，並向地院聲請羈押，目前熊女已遭收押中，檢方已移審桃園地院。

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