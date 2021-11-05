霸占嬰兒「婆婆與小姑輪流哺乳」　兩人狂笑：很好玩！媽崩潰求助

▲婆婆與小姑輪流哺乳，太誇張了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

婆婆疼孫的舉止，是否太超過了？一名人妻氣炸表示，日前婆婆與小姑來看寶寶，發現孩子有尋乳反應，兩人竟當眾掏出雙峰輪流哺乳，原PO嚇壞阻止，卻反被嗆聲「小題大作！」神扯舉止曝光後，氣得千名網友怒轟，「心理變態，病了，該看醫生了！」

一名女網友在爆料公社APP崩潰表示，最近才誕下寶寶，不過孩子天生有尋乳反應，只要東西靠近就會張嘴找奶喝，婆婆與小姑發現後，兩人竟當著原PO的面，上演輪流哺乳的奇葩狀況。

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原PO越看越傻眼，而婆婆與小姑兩人卻樂在其中，甚至紛紛笑回「很好玩～」原PO看著寶寶餓了卻吸不到母奶，一度上前制止，無奈反被嗆聲「小題大作」，最後還抱怨原PO針對她們。

▲網友氣炸了！（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）



文章也被轉發至臉書《毒姑九賤婆媳討論區》，底下網友咋舌大罵，「好噁心...很猥褻，這兩個女人心理變態了嗎」、「天啊...完全無法接受，我會直接翻臉」、「很不衛生耶，快打包回娘家去，怎麼那麼有病」、「你婆婆跟小姑有病啊？噁心死了」、「這應該是每個媽媽的雷吧」、「真的超級噁心，小孩長大如果知道了，會不會想撞牆」、「毋湯喔，這也算對小嬰兒猥褻，這在國外會被起訴」、「心理變態，病了，該看醫生了」。

其中有苦主也抱怨類似經歷，「我小姑就遇過她前婆婆就幹過這種噁心事，還把小孩占為己有」、「我婆婆也有這樣讓我女兒吸她的老奶奶」。