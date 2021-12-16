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公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友15日下午4時20分左右搭乘241公車，行經竹林路時司機突然緊急剎車，由於車上幾乎全是老人，一名大約60歲的婦人跌倒撞到後腦杓，當場昏倒，大家都嚇壞了，沒想到第一個反應過來並打119求救的是一名小六女童，「我真的忍不住摸了她的頭，跟她說『妹妹妳很棒，謝謝妳』。」

公車急剎婦人撞到頭昏迷，全車都慌了！小六女童報案。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲婦人撞到頭之後當場昏倒。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人，下同）

原PO在臉書社團「我是永和人」的PO文中提到，15日下午4時20分搭乘241公車行經竹林路，當時她坐在最後一排，司機突然緊急剎車，接著聽到「砰」一聲，就看到一個人倒在走道上，由於車上幾乎全是老人，第一時間大家手忙腳亂叫司機靠邊停、叫救護車，「這才知道是一個約莫60歲的婦人，沒抓緊把手，在剎車時後腦杓重擊在地立刻昏倒。」

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後來公車靠邊停下，乘客下車後都留下來關心受傷的婦人，司機則有些不知所措，一邊查看婦人的生命跡象一邊向公司回報。原PO坦言，當時自己的手機電力只剩3％，實在無能為力，沒想到旁邊一名小學女童已經拿起手機撥打119，十分冷靜回報發生什麼事，之後大家就這樣在原地等了7分鐘，期間婦人一動也不動，直到救護車抵達前都沒有人離開。

公車急剎婦人撞到頭昏迷，全車都慌了！小六女童報案。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲女童第一時間反應過來並撥打119求救。

等到救護人員開始接手處理後，女童才轉身準備離開。原PO說，當時自己已經感動到不行，連忙叫住女童詢問她就讀哪間學校、幾年幾班，「她回應我之後，我真的忍不住摸了她的頭，跟她說『妹妹妳很棒，謝謝妳』兩次，我一定會打電話給她的學校，告訴他們，他們教出來的孩子真棒！」

其他網友看完文章，也紛紛留言大讚女童反應機警，「很棒的孩子」、「希望大家平安無事，小妹妹好棒」、「沉穩應對的孩子」、「好感動」、「這個妹妹思緒很清晰，做事也很鎮定，值得鼓勵嘉獎，我這個年紀碰到可能只會OS怎麼辦」。

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