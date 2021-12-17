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社會 社會焦點 保障人權

老公漁船起火急扣妻！動力全失不知位置　海巡汪洋搜尋救回人船

記者陳洋／澎湖報導

澎湖一艘漁船昨晚在貓嶼海域作業時疑似電線走火，船長馬上透過妻子報案，澎湖海巡隊獲報後，派出巡防艇趕赴現場，協助撲滅火勢後，也成功將漁船拖帶回馬公港。

▲▼ 澎湖漁船起火 海巡隊救援兼拖帶。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖漁船起火 海巡隊救援兼拖帶 人員平安 。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖籍漁船信海發號昨天晚上6點左右，從機艙竄出火苗，船長以看火勢難以收拾，趕緊打了電話給老婆，老婆再向海巡隊報案，由於失火的關係，船上電力全失，船長也無法通報確切位置，只能憑經驗預估在貓嶼海域。

海巡隊獲報後派位在七美附近的屏東艦出發搜尋，也只派正在貓嶼海域巡邏的10071艇加入，經過一個多小時搜尋，在貓嶼附近海域成功找到漂流中的信海發號。

海巡艇發現信海發號時，雖然目視沒有大火，但機艙還在悶燒，海巡人員協助撲滅後，經船長同意切結，隨即以拖帶方式，在晚間11點左右成功將船拖回馬公港。

海巡隊表示，信海發號包含船長在內共有三人，起火原因不排除是機艙電線短路造成，機艙和駕駛艙的部分燒毀，但人員平安。

▲▼ 澎湖漁船起火 海巡隊救援兼拖帶。（圖／記者陳韋男攝）

▲海巡艇發現信海發號時，雖然目視沒有大火，但機艙還在悶燒 。（圖／記者陳洋翻攝）

海巡對呼籲，海上作業船隻應隨時注意船體狀況及航行安全，遇有事故發生，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即派艇前往處理，以保障民眾生命財產安全。

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