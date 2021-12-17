大阪縱火致27人「呼吸停止」！盤點日本最大火災　44人受困嗆傷慘死

記者羅翊宬／綜合報導

日本大阪府大阪市北區知名高級餐飲街「北新地」今（17）日上午10時20分驚傳慘遭疑似人為縱火，導致某8層樓高的住商混合大樓發生嚴重火警，最新消息指出有27人到院前失去呼吸心跳、其中有9人確定死亡。北新地位處JR大阪站商圈，附近高級俱樂部林立，其高級餐飲街與東京都的歌舞伎町齊名。

▲大阪「北新地」某住商混合大樓疑似遭人為縱火。（圖／路透社）

綜合日媒報導，大阪北新地的火勢直到17日上午10時45分才被撲滅，雖然火災已發生一段時間，但現場與周圍仍顯得相當混亂，調查人員指出起火點是4樓的西梅田身心科診所，疑似為一名男子在診所內縱火後逃離現場。

不過無獨有偶，與「北新地」齊名的東京都新宿區歌舞伎町其實也曾於2001年9月1日發生一起嚴重火警，是日本國內自從2000年以後死傷人數最多的大樓火災事故，被稱為「明星56大樓」的地下2層、地上4層的住商混合大樓疑似遭到人為縱火，但兇手不知去向，由於大樓內部只有一道樓梯，導致44人吸入濃煙、一氧化碳中毒死亡。

當時，位於3樓的一休麻將館員工於凌晨1時打開大門時發生爆炸，火勢延燒5個小時40分鐘，由於3、4樓之間的防火門未關閉，導致火勢延燒至4樓，除了有3人跳窗求生，其他人因為疏散路線堵塞而根本無處可逃，大樓內的自動火災警報設備又因時常故障啟動而被關閉電源，才導致憾事發生。

另外，位於京都府京都市伏見區的動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）於2019年7月18日遭到人為縱火，導致36名員工死亡、32人輕重傷；而大阪市浪速區也曾於2008年10月1日發生影片視聽室遭人為縱火的案件，導致16人死亡。

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