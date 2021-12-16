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莫德納主管警告　「Omicron＋Delta」超級變種可能現蹤

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲COVID-19病毒歷經多次變種。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

COVID-19自2019年末從中國武漢爆發以來，歷經多次變種出現最新變異株Omicron，依照病毒發展前例來看，莫德納（Moderna）首席醫療官博爾頓（Paul Burton）警告，若有患者同時感染Delta和Omicron，感染細胞很可能交換DNA，發展出更新型的超級變種病毒。

英國和最先爆發Omicron的南非15日相繼通報疫情以來的單日確診新高，英國當日通報的7.8萬例，其中倫敦染疫病例高達60％是Omicron確診者。儘管一般而言人們只會一次感染一種COVID-19病毒，但在極少數情況下仍會發生同時感染一種以上罕見案例，有鑑於英國在Omicron和Delta都存在大量確診病例的情況下，博爾頓警告這樣的病毒環境，可能會讓罕見情況更容易發生。

《每日郵報》報導，博爾頓表示病毒之間「肯定有可能」交換彼此的基因，進而演化出一個更加恐怖的變異株。他解釋一般病毒仰賴自然變種後，逐漸取代先前流行的病毒株，成為最新的主流變異株，而同樣的病毒系列在社會上一般只會一次存在一種主流病毒。然而英國當前的情況特殊，今年中Delta取代Alpha成為主流病毒後，很快就霸占每日確診病例中的極高比例，但Omicron從在英國現蹤到成為倫敦確診主流，只花了更短時間的2周，此時Delta和Omicron的病例都相當高，在2種強力變種病毒的確診螺旋下，一個最新超級變種病毒很有可能就此誕生。

根據南非針對Omicron變異株擴散初期的研究顯示，患者確實出現過同時感染2種變異株的情況，尤其在免疫功能低下的患者上更容易看見。這點與先前變異株產生的環境相似，都是在高風險族群感染COVID-19後，病毒在免疫功能低落的環境中演化突變，發展出新的變種病毒。

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