莫德納主管警告　「Omicron＋Delta」超級變種可能現蹤

▲COVID-19病毒歷經多次變種。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

COVID-19自2019年末從中國武漢爆發以來，歷經多次變種出現最新變異株Omicron，依照病毒發展前例來看，莫德納（Moderna）首席醫療官博爾頓（Paul Burton）警告，若有患者同時感染Delta和Omicron，感染細胞很可能交換DNA，發展出更新型的超級變種病毒。

英國和最先爆發Omicron的南非15日相繼通報疫情以來的單日確診新高，英國當日通報的7.8萬例，其中倫敦染疫病例高達60％是Omicron確診者。儘管一般而言人們只會一次感染一種COVID-19病毒，但在極少數情況下仍會發生同時感染一種以上罕見案例，有鑑於英國在Omicron和Delta都存在大量確診病例的情況下，博爾頓警告這樣的病毒環境，可能會讓罕見情況更容易發生。

《每日郵報》報導，博爾頓表示病毒之間「肯定有可能」交換彼此的基因，進而演化出一個更加恐怖的變異株。他解釋一般病毒仰賴自然變種後，逐漸取代先前流行的病毒株，成為最新的主流變異株，而同樣的病毒系列在社會上一般只會一次存在一種主流病毒。然而英國當前的情況特殊，今年中Delta取代Alpha成為主流病毒後，很快就霸占每日確診病例中的極高比例，但Omicron從在英國現蹤到成為倫敦確診主流，只花了更短時間的2周，此時Delta和Omicron的病例都相當高，在2種強力變種病毒的確診螺旋下，一個最新超級變種病毒很有可能就此誕生。

根據南非針對Omicron變異株擴散初期的研究顯示，患者確實出現過同時感染2種變異株的情況，尤其在免疫功能低下的患者上更容易看見。這點與先前變異株產生的環境相似，都是在高風險族群感染COVID-19後，病毒在免疫功能低落的環境中演化突變，發展出新的變種病毒。