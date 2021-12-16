中研院P3實驗室出包染疫　陳培哲2原因籲總統府給社會交代

記者黃翊婷／綜合報導

中研院基因體研究中心P3實驗室研究助理確診（案16816），甚至傳出霸凌事件，掀起全台關注。中研院院士陳培哲認為，這的確是重大疏失，但中研院直屬總統府，是否是為了在短時間內執行上頭下達的任務，才會忙中出錯，希望總統府也能給社會一個交代。

▲中研院日前已進行清消。（圖／記者許靖騏攝，下同）

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確診的助理為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，且已接種2劑莫德納疫苗；她11月中旬在工作過程曾接觸病原，當下並無症狀，11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株，屬於研究室的病毒，調查交互感染風險。

而這起確診案後續又牽扯出霸凌爭議，掀起全台關注。對此，中研院院士陳培哲坦言，這件事情暴露了中研院在治理方面的重大疏失，只是中研院不同於一般研究單位，是直屬總統府的，研究經費、人員以及硬體設備都有總統府支持，近期卻積極去做「非專長」的事情，也就是P3實驗室。

▲陳培哲希望總統府能給社會一個交代。（圖／翻攝自中研院官網）

陳培哲質疑，中研院之所以會倉促增設P3實驗室，是否是為了執行總統府交付的有關新冠肺炎的研發任務，是否因為在短時間內給了太多任務，才會導致忙中出錯，總統府有沒有盡到監督管理的職責，他希望總統府能出面說清楚是如何管理中研院的，又為什麼會出現這樣的疏漏，給社會大眾一個交代。

至於這起染疫案的最新進展，指揮中心15日更新匡列人數，居家隔離匡列110人、自主健康管理36人，自我健康監測從349人減為340人，其中465人需採檢，結果均為陰性。

▼案16816接觸及採檢情形。（圖／指揮中心提供）