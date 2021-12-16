獨／中研院女確診實驗室主管成箭靶　詹家琮心寒「院長沒關心過」

▲詹家琮透露，過去一年多疫情緊繃時期，中研院長廖俊智從來沒來關心過他。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室上週驚爆一名已離職女職員確診，更牽扯出職場霸凌事件，外界將矛頭指向12/1退休的實驗室前負責人詹家琮，詹家琮的太太邱美玲在臉書發文，替先生抱不平，詹昨（16日）接受《ETtoday新聞雲》電話專訪時，重申絕對沒有職場罷凌，自己不是這種個性，並透露疫情爆發至今一年多，事情很多，但院長廖俊智也從來沒來實驗室鼓勵過，最後一個月工作都交出去，只是掛名負責人，但「感覺各界把矛頭指向我」、「很心寒」，現在只能看開。

中研院P3實驗室女職員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，更牽扯出職場霸凌事件，儘管目前中研院仍在調查中，但各種「鍵盤柯南」與自稱專家，紛紛將矛頭指向12/1退休的實驗室前負責人詹家琮，也就是18年前SARS疫情時，曾經在高規格實驗室不慎染疫的技師詹家琮。

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▼中研院上週傳出有一例確診後進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

詹家琮目前仍在隔離中，其太太邱美玲昨在臉書以「實驗室第一線研究者之悲」PO文，為詹家琮抱不平，邱美玲以一問一答方式，詢問詹家琮為何在週末都要去實驗室，一年工作365天，詹回應「實驗一連串無法中斷的工作」，邱另提到，「為何有成果時，沒有得到長官支持與重視，有沒有任何人來關心探望一聲」，詹回應「做好自己份內的工作，不必計較名利。」

邱美玲也為詹家琮抱屈，指現在站在風頭上，但當初那些在疫情期間，給你壓力，拜託要詹幫忙做實驗、索取數據出論文的人，反問在哪裡？也提到上級長官都沒有站在客觀事實的一方去處理，只有「一堆沒有在實驗室裡實際操作過的人，所謂的專家，自以為是大肆批評，傳媒從片斷資訊就可東拼西湊下標題，古有良臣冤獄，前有外交官之死，遲來的正義，不是正義。」

對於太太發文，詹家琮接受《ETtoday新聞雲》電話專訪時表示，太太只是為他抱不平，因為現在各界都將矛頭指向他，「我自己也有感覺」，記者詢問被這樣指責心情如何？詹無奈回答：「要看開，不看開能怎樣？」

▲詹家琮（圖左）坦言自己成外界箭靶感到心寒，圖右為馬徹。（圖／詹家琮提供）

但詹家琮也提到，自己12月1日退休，早在10月就開始交接工作，11月都把工作交接出去，這是為了讓實驗室繼續運作，自己則大多在整理辦公室等退休前的相關工作，這不是在推卸責任，而是正常的狀況，多數人都一樣，不可能在實驗室工作是做到退休的最後一天。

詹家琮當初是由前院長翁啟惠找來中研院，但詹家琮坦言，過去一年多來是台灣疫情最緊繃時候，實驗室工作量當然多，但過去一年多來，現任院長從沒來鼓勵或關心過，現在又變成外界指責矛頭，「當然心寒」，但他也說，反正已經退休，「要怎樣就隨他們處置」。

另外界也傳出，確診者被實驗鼠咬傷後，遭到職場霸凌，身為實驗室負責人的詹家琮則重申，說霸凌是言重，「自己不是這種個性」，而且明明是當事人做錯了，卻還是錯不在你的樣子，真的是太個奇怪。