烏溪線舞蹈特優6校聯合展演　學生用舞藝秀出台灣民風和鄉土情感

▲南投縣政府舉辦舞蹈特優學校展演（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為增加學生表演機會，促進全縣表演藝術發展，向教育部申請「學生表演藝術在地亮點方案」，日前舉辦在地亮點及精進計畫學習發表會，邀請烏溪線鄉鎮的6所舞蹈特優學校帶來聯合展演。

「投投是蹈·遇見幸福」活動於10日下午在魚池國小展開，節目內容包括魚池國小「節約用水生活議題」兒童舞蹈、北山國小「雷奔云譎」古典舞、埔里國中「竹舞豐收慶佳節」民俗舞、國姓國小「水田綠秧滿稻香」客家舞蹈、大成國中「獵與織的命脈」原住民舞蹈、仁愛國小「泰木情」民俗舞演出，學生們展現熱情活力、揮灑精湛舞藝，也吸引許多藝文愛好者到場欣賞。

縣府指出，此次展演的都是縣賽舞蹈特優得獎作品，各校舞蹈指導老師編舞曲著重在地環境的觀察及生活習俗，展現台灣風土民情，舞出對家鄉的情感：國姓鄉以客家文化訴說天氣詭譎變化莫測，勾畫先民對未來美麗憧憬辛勤耕種；位於水沙連的原、閩、漢族群中，原民記取耆老祖訓、與大自然相輔相成，並落實每個時令的耕獵任務，閩漢聚落則以先人蓽路藍縷的精神將家鄉文化遷移呈現；魚池國小兒童舞蹈則配合環境或議題，提醒大家愛護台灣資源。

縣府教育處長陸正威表示，縣府每年都會舉辦全縣舞蹈比賽，在全國學生藝文比賽中也屢獲佳績，南投代表隊伍原訂今年3月赴雲林縣展開總決賽舞序，因全國疫情升溫而取消，為讓有決賽資格的學校團隊有展演舞台，特地向教育部申請本方案，這次邀請烏溪線地緣相近6所學校一起演出，宣傳南投在地藝術教育成果，也讓學生有一個交流學習發表的平台。



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