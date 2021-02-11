「泡芙姊姊」達伶全方位發展　2021想考瑜伽老師認證

記者邱中岳／台北報導

綽號「兒童界蔡依林」的達伶，因為舞蹈專長，又會跳舞又會編舞，粉絲給了這個稱號，自己也因欣賞蔡依林的舞蹈以及她的努力，相當喜歡這個稱號。她從小學跳舞，從4歲開始跳舞，芭蕾、民俗、即興創作，幾乎所以舞蹈都難不倒她。

達伶大學就讀輔大影傳系，開始接觸街舞到處兼課打工賺錢，自己賺學費以及生活費 ，當時也是舞台劇演員，第一次參加紙風車兒童劇團演出，就徵選上女主角，並與羅北安老師一起對戲。

▲綽號兒童界蔡依林的達伶，從4歲開始學舞，大學開始當兒童台姐姐。（圖／記者邱中岳攝）

從小就有個明星夢的達伶，想要將歡樂帶給大家，大學時候因為教小朋友跳舞，發現自己很能與孩子溝通、相處，了解孩子的語言，事後朋友看到MOMO親子台在徵選，就被推薦去參加。經過幾百人的海選，大四正式簽約成為親子台旗下「姐姐」。

帶著小朋友唱唱跳跳，後來又變成協助幕後舞蹈老師，新進的哥哥、姐姐都是由自已一手協助發展，經紀人還會開玩笑「你在培養你的敵人」，但達伶還是繼續協助，毫無心機的替自己的後輩鋪路；此外，也成為電視節目的幕後企劃、編舞老師，編了上百首膾炙人口的兒童舞蹈。

▲達伶結束兒童台6年合約後，就開始接外景節目以及戲劇演出，甚至還拜師學相聲。（圖／記者邱中岳翻攝）



6年合約到期後，她認為要讓自己有所成長，雖然兒童表演工作非常得心應手，但為了要接觸不一樣的演藝挑戰，毅然決然離開兒童台，決定給自己2年時間在演藝圈打拼，若沒有成果就回去教跳舞。

後來她就接了公共電視與教育部合作的兒童外景節目 ，主要關懷偏鄉國小的議題，當時去每所學校都會被小朋友認出來，大叫「泡芙姊姊，我小時候都有跟你一起跳舞」。

▲達伶不想只當兒童台唱跳姐姐，所以開始多方觸及不同演藝領域。（圖／記者邱中岳翻攝）

之後又接續跟曾國城一起合作《金牌大健諜》、大愛《國民漢字須知》、《地球保衛戰》、《情牽四萬里》等節目，除了主持工作外，甚至多元發展至戲劇領域，從客家電視台八點檔到華視微電影，三立的《天之驕子》中飾演酒店媽媽桑。

最近還首度在三立《戲說台灣》演出壞人一角，挑正讓原本開朗的個性瞬間轉變成心機女。不管多辛苦，她認為，隨時將自己準備好，機會來時才能好好表現，這就是演藝圈的生存之道。

除此之外，達伶離開兒童台後還加入吳兆南相聲劇藝社，拜師成為一名專業相聲演員，表演不應該是單一的，傳統是需要被傳承的，她相信，未來能結合自己所有的經驗，發找自己的所長，將快樂帶給每一個觀賞節目的人。

工作之餘，達伶也努力學習各種才藝，每年給自己一個目標，比如考客家檢定考試、精品咖啡師認證、出書，2021她希望自己可以去考過瑜伽老師認證。

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