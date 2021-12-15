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副縣長脫口「彰中人是哈巴狗」！學生會聲明反擊　要求錄影道歉

▲彰化縣副縣長林田富兼任消防局長。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣副縣長林田富致詞，說出「看到彰中一群小伙子在外面，跟一群哈巴狗一樣」引發爭議。（圖／彰化縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣副縣長林田富日前出席彰化女中校慶，在致詞中提及「彰中人就像一群哈巴狗」、「男生在女生前面應該當哈巴狗」等語，引發輿論爭議。對此，彰化高中學生會15日表示，林田富應該拍攝影片向彰中師生、校友們道歉，並公開發佈以示尊重。

林田富4日出席彰化女中校慶，不料在致詞中說出「看到彰中一群小伙子在外面，跟一群哈巴狗一樣」、「當哈巴狗是好事，男生在女生前面應該當哈巴狗，是好事，對不對，總不能當頭熊吧」、「我經常在外面聽到一件事，彰中說他們撐起彰化的另外一邊天，有嗎」，言論曝光後立刻引發社會爭議。

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針對林田富不當言論事件，彰化高中學生會15日在臉書發出聲明，指出林田富事後發布182字書面道歉聲明，但彰中多數學生及校友明顯認為，副縣長的道歉聲明並未針對致詞不當道歉，而是牽強的為自己辯解

學生會表示，在這個追求性別平等的社會，健全性別關係應該是建立在對等的基礎之上，「哈巴狗」一詞明顯的將性別關係形容成一個，不對等、不健全、不友善的模式，在公開場合傳達了不正確的思想。

學生會也強調，除了性平問題外，林田富使用「哈巴狗」一詞，形容本校學生也極為不適當，這是對本校學生及校友的侮辱，也是對本校校譽的傷害，更是對人格尊嚴的不尊重。

學生會認為，針對林田富在彰化女中校慶致詞「性別不平權、毀損本校校譽與名聲、否認校友成就等不當言論，應拍攝影片向彰化高中學生及校友道歉，並公開發佈以示尊重，表達對性別平權、人格尊嚴積極保障的態度」。

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關鍵字：

林田富哈巴狗

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