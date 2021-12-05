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「彰中學生像一群哈巴狗！」彰化副縣長彰女校慶致詞　台下歡呼

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣副縣長林田富4日出席彰化女中102周年校慶致詞時提到，彰化高中學生像「一群哈巴狗」，這是正確的。對此，民進黨彰化縣黨部主委邱建富批評，簡直無聊當有趣，這是一個代表縣府長官該有的表現嗎？

林田富致詞表示，他在彰女校門口看到，「彰中一群小夥子在外面啊，跟一群哈巴狗一樣」，他要彰中校長王延煌不要生氣，因為「當哈巴狗是好事啊，男生在女生前面應該當哈巴狗，對不對？總不能當頭熊吧，不能說唸博士還欺負人，這不對嘛，所以彰中的王校長教育的好。」

▼林田富現為彰化縣副縣長。（圖／資料照／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣副縣長林田富履新。（圖／記者唐詠絮攝）

林田富說，他在外面經常聽到「彰女校友在彰化撐起半邊天」，所以很難得機會，他總是要進到彰女來膜拜一下；他也聽到彰中也經常講撐起另外一片天，「我說有嗎？」

林田富指出，他經常路過彰女校門口，看到彰中一群小夥子都來彰女這邊跑腿，「不過這是好事，彰中校友在外面打拚像獒犬一樣，在家裡或是到彰女這邊來當哈巴狗是可以的，這是正確的。」他的言論引發台下彰女學生一陣陣歡呼。

對此，有網友投稿「靠北彰女Ver.2.0」臉書表示，「如果副縣長下次要參選的話，我是絕對不會投給他的（燦笑）。我以為性別平權是大家都懂的事（捂嘴笑）。」

邱建富也在臉書發文說，林田富參加彰化女中校慶時，先是說彰中校長自己學校不待跑到彰女來，且彰女在校門口看到非常多彰中學生，像群「哈巴狗」一般，這種性別歧視的字句，竟大喇喇說給學生當笑料，簡直無聊當有趣，這是一個代表縣府長官該有的表現嗎？

▼林田富的「哈巴狗」言論惹議。（圖／資料照／彰化縣政府提供）

▲彰化縣副縣長林田富兼任消防局長。（圖／彰化縣政府提供）

▼網友投稿。（圖／翻攝「靠北彰女Ver.2.0」臉書）

「彰中學生像哈巴狗！」彰化副縣長彰女校慶致詞　台下歡呼。（圖／翻攝「靠北彰女Ver.2.0」臉書）

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