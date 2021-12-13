平息「哈巴狗」失言風波　林田富代理彰化消防局長12天火速交棒

▲消防局長由施順仁(右)接任。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化消防代理局長邱聰佳因喬友案請辭，由副縣長林田富(58歲)替代，被議員質疑專業度不足，又在彰化女中校慶致詞中，「彰中人就像一群哈巴狗」，成了全台討論的焦點話題，縣府今天在議會召開臨時會前，發布最新的人事命令，由消防第三大隊長施順仁(52歲)接任局長，以平息失言風波與安定消防弟兄。

施順仁消防資歷豐富，1993年特種考試警察人員考試乙等考試消防警察人員、國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士畢業，歷任台灣省政府消防處分隊長、科員、股長，彰化縣消防局行政室主任、訓練課長、火災調查科長及第二大隊、第三大隊隊長等職務，對於彰化縣消防業務歷練豐富嫻熟。

林田富今年3月回鍋擔任縣長王惠美左右手，法學碩士畢業，大學法律副教授，曾在縣長卓伯源任內接掌副縣長，期間曾擔任文化局長、教育處長等職務，產官學界經驗豐富，但不是消防本科出身，更從未出入火場，因此議員質詢消防專有名詞時，確實無法回答，被議員們質疑「外行領導內行」，更擔憂未來消防任務該如何執行。

再加上林田富還必須代縣長出席重要活動，縣內火警又接續發生，再加上12月4日出席彰女校慶致詞「哈巴狗」一言遭外界批評「不適任」，今天火速辦理移交，成為彰化代理最短暫的官員，12天卸任。