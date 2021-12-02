專業？彰化副縣長兼消防局長　議員大酸：要縣長去拜拜求平安

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣副縣長林田富兼任消防局長首日，今天成為縣議會備詢的焦點，縣議會砲聲隆隆，多名議員質疑他根本就是「外行領導內行」，沒有消防背景如何帶領消防弟兄，甚至連專業名詞都不知道，議員賴清美說「人命關天，沒有歷練怎麼來當局長作指揮官」，希望縣長要拜拜祈求彰化平安無事。

▲議員賴清美要縣長去拜拜求平安。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

林田富對於兼任消防局長，上午受訪時表示「防災重於救災」，消防與健康缺一不可，尤其自喬友大火事故以來，由他與家屬及縣府各局處針對消防安全整治部分做決策督導，包括建管公安及精進消防救災演練等各項改善精進作為正在持續進行中，因此臨危受命兼任消防局長一職。

▲議員吳韋達認為林田富不適任。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

議員吳韋達認為，每個局處都有其專業性，在專業度不足情況下，將無法妥善處理業務，但林田富在代理局長在法律與文化經歷相當豐富的，但消防專業領域卻著實缺乏，一旦發生火災要如何調度，著實堪慮。因此呼籲，要對得起基層消防員，辛苦在前線守護縣民，應有更專業領導來保護基層消防員，副縣長應回歸上位，推動跨局處局處消防、公安改革。

議員許書維則表示說，消防救難是很高的專業，縣府為了平息喬友大樓事件產生的怒火，卻用「政治」方式來解決，十分不智，將來若發生大意外，恐怕喬友事件將會重演，縣長用人時應更加周詳。

▲消防工作是救災也是救人的工作。（圖／ETtoday資料照）

另外賴清美在備詢時指出，雖然縣長有人事任命權，但消防局長也要有專業,甚至有的要從基層做起，不能外行來領導內行，人命關天，沒有歷練怎麼來當局長作指揮官，民眾的生命財產怎麼可以拿來開玩笑？一點也沒保障，也期盼林田富在當消防局長期間，縣長要趕快去拜拜，祈求媽祖娘娘、耶穌基督、天主保佑彰化平安無事。