「彰中人是哈巴狗」致詞惹議　疑衝著議員而來...彰化副縣長道歉！

▲副縣長林田富兼任消防局長惹議。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防代理局長邱聰佳因喬友案請辭，縣長王惠美請副縣長林田富替代，被吳韋達議員質疑專業度不足。林田富昨（4）日在彰化女中校慶致詞中，不斷提及「彰中人就像一群哈巴狗」，接著又說「唸博士還欺負人不對嘛！」，疑似暗諷有博士學位且彰中畢業的校友吳韋達議員，林對此也做出回應。

12月4日林田富副縣長在彰女校慶中抱怨：「我到議會議員質詢說我不是念消防的，怎麼兼任消防局長？」，更戲謔地問彰女校長，「彰女有沒有晚上的進修部？有的話我也來報名一下，因為最近兼任消防局長，然後議員說我專業不夠，所以要回去進修一下。」

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吳韋達指出，林田富副縣長更於致詞中不斷暗酸擁有荷蘭博士學位的吳韋達，「總不能當頭熊吧？不能說，當博士還欺負人，這不對吧？」，疑似更暗指吳韋達「校門口就看到彰中一群小伙子在外面，跟一群哈巴狗一樣。」「當哈巴狗是好事，男生在女生前面應該當哈巴狗，是好事，對不對？總不能當頭熊吧？」失言影片一傳出，引發網友在底下留言：「太詭異了！」、「腦子是個好東西可是他沒在用，欠出征」、「醉了嗎？」

哈包狗話題延燒一天後，林田富今天也做出回應。他表示，由於近期家暴案件增多，其中不乏有高學歷的加暴者，因此昨天參加彰化女中的校慶時，看到彰化高中同學熱情參與，在致詞時引用哈巴狗來表達男生對女生的尊重。

林田富特別強調，男人在外打拼要像獒犬一樣，但是，回到家面對女性要像哈吧狗，純粹希望大家未來進入職場或是家庭能一樣互相尊重，完整的談話的意思並沒有對彰中人不敬，如果這段話，引起大家誤解，「我願在此願意向彰中的同學表達歉意。」