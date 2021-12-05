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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化副縣長稱「彰中人是哈巴狗」　黃國昌：如此墮落的官僚還適任？

▲▼黃國昌新北院談館長槍擊案。（圖／記者羅志華攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者羅志華攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前彰化副縣長林田富代理消防局長，被議員吳韋達質疑專業度不足。林田富昨（4）日在彰化女中校慶致詞中，不斷提及「彰中人就像一群哈巴狗」，接著又說「唸博士還欺負人不對嘛！」，疑似暗諷有博士學位且彰中畢業的校友、議員吳韋達，對此，前立委黃國昌痛批，公然在學生面前大噴政治口水，報自己的私人恩怨，「如此墮落的官僚，還適任嗎？」

彰化縣消防代理局長邱聰佳因喬友案請辭，縣長王惠美請林田富替代，被吳韋達質疑專業度不足。4日林田富副縣長在彰女校慶中抱怨：「我到議會議員質詢說我不是念消防的，怎麼兼任消防局長？」，更戲謔地問彰女校長，「彰女有沒有晚上的進修部？有的話我也來報名一下，因為最近兼任消防局長，然後議員說我專業不夠，所以要回去進修一下。」

林田富更於致詞中不斷暗酸擁有荷蘭博士學位的吳韋達，「總不能當頭熊吧？不能說，當博士還欺負人，這不對吧？」，疑似更暗指吳韋達「校門口就看到彰中一群小伙子在外面，跟一群哈巴狗一樣。」「當哈巴狗是好事，男生在女生前面應該當哈巴狗，是好事，對不對？總不能當頭熊吧？」

對此，黃國昌表示，堂堂一位副縣長，竟然在彰中的校慶上，說出「彰中學生像哈巴狗」如此粗鄙的言詞，已然徹底失格，「請問王惠美縣長：這樣的副縣長，適任嗎？」

黃國昌批評，在喬友大火悲劇後，社會大眾關心的，是完善的消防安檢與公共安全。彰化縣讓這位根本不具消防專業的副縣長兼代消防局長，引發輿論批判。彰化縣縣議員在議會提出質疑，本是為所當為。

黃國昌痛批，沒想到這位在議會表現拙劣的副縣長完全不知反省檢討，竟公然在學生面前大噴政治口水，報自己的私人恩怨。根本已經徹底失格，「如此墮落的官僚，還適任嗎？」

事後，林田富回應，自己的意思是男人在外打拼要像獒犬一樣，但是，回到家面對女性要像哈巴狗，純粹希望大家未來進入職場或是家庭能一樣互相尊重，完整的談話的意思並沒有對彰中人不敬，如果這段話，引起大家誤解，「我願在此願意向彰中的同學表達歉意。」

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