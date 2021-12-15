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獨／咖啡商遭開槍爆頭彈道比對報告出爐　帽T殺手拒供槍枝來源

▲▼新店槍手癲癇發作送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新店槍手癲癇發作送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、陳雕文、張君豪／新北報導

11月22日上午新店市山區發生一起何姓商人遭槍手近距離朝頭部連開4槍、「行刑式」爆頭命案，新北警方當晚在桃園機場聯外道路起獲一把槍手丟棄的阿根廷警用配槍，彈匣內還有1發子彈，疑似命案使用槍枝，該槍經新北警刑事鑑識中心初步鑑定確認是制式槍枝後，以最急件送往刑事局鑑識中心進行彈道比對，日前經該局槍彈股實驗室進行水池擊發測試後，確定這把槍就是打死何男的關鍵兇槍。

▲▼「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方指出，經查扣疑似犯案槍枝後，利用實驗室減速水池擊發子彈，再經高倍數顯微鏡拍攝「彈頭工具刮痕」退彈溝排彈「退彈抓子痕」，以及該槍擊發彈殼底火上的「撞針痕」；經刑事局鑑識人員比對與新店命案現場、死者大體取出的彈頭、彈殼痕跡均吻合，目前確定該槍就是用來射殺何男的兇槍。

涉案槍手黃泳群8日返台後因癲癇發作被送往北市仁愛醫院救治，綽號「勇仔」的黃男被院方安排到負壓隔離病房觀察治療，未料他入院後又再度發作，直到9日傍晚，經醫師評估病情穩定可以接受偵訊後，新北專案小組才展開警詢。

▲▼「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男坦承獨自開車北上犯案，但對於是否有人教唆犯案、或者提供作案槍枝則全盤反認，面對警方詢問槍枝來源，黃男儘管病中仍有備而來，俐落回覆警方「不表示意見」。

警方認為幕後買兇集團早已鞏固槍手心防、製造斷點，警方將擴大清查黃男犯案前的監視器影像、車行軌跡以及通聯記錄，並清查黃男及親友間的金流紀錄，希望能突破斷點追溯幕後藏鏡人。

據了解，目前專案小組掌握最關鍵的證據，就是黃男犯案後搭機前往大陸廈門遭強制隔離檢疫，隨身攜帶的手機，這支手機在黃男犯案新聞曝光後，廈門市公安局緊急將他從當地思明區一般隔離隔離酒店戒護送往湖里區的高防護監獄型防疫旅館，廈門公安當時就查扣黃男犯案後的聯絡手機，據信目前這支關鍵手機已經遭新北警專案小組扣押，數位鑑識作業也已展開。

警方希望從黃男犯案後的聯絡對象，掌握幕後策畫槍擊案真兇，但目前需待鑑識作業出爐，以及黃男檢疫隔離期滿後借提複訊，才能進一步釐清案情。

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