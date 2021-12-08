獨／疑與永和分屍案有關！北市兄弟爭產哥哥失蹤　信義警加入調查

▲新北永和8日驚見無頭無四肢浮屍。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳以昇、張君豪／台北報導

台北市日前驚傳有親屬指控么弟為爭奪位於信義區松仁路豪宅後，親哥離奇失蹤，事後家屬懷疑遭分屍殺害向警方報案；8日上午10時許新北市永和區保平路內大排發現一具沒有頭顱四肢的男性軀體在水溝漂浮，法醫勘驗懷疑兇嫌使用菜刀、開山刀斷肢分屍，信義警方聞訊後也慎重派員到永和偵查隊參與調查，北市警方懷疑屍塊可能與上述爭產案件有關，目前正循線追查。

▲新北永和無頭無四肢浮屍。（圖／翻攝記者爆料網）

新北警方8日發現屍塊後，先將遺體打撈上岸後，初步勘驗死者為男性，下半身還穿著內褲，頭部、四肢均遭切斷，大腿剩下三分之一、手臂則是肩膀以下全部消失，雖然傷口處因泡水浮腫，但連接在軀幹上的殘肢長度卻異常對稱，確定就是遭人分屍。

目前警方緊急將屍塊採驗DNA以最急件送往新北市警局鑑識中心比對，希望能釐清死者身分，北市信義警方也因6月間接獲上述親屬爭產報案、楊姓被害人自此人間蒸發，且楊男家中經鑑識未發現血跡、屍塊、人體組織反應，信義警方懷疑永和保平路大排發現的屍塊與爭產命案有關，下午也緊急派員到新北市永和分局索取案情資料。

刑事局偵一大隊因專責殺人命案，目前局方證實緊急派遣偵一大隊第一隊幹員投入支援偵辦，刑事局鑑識科的調查鑑識量能充足，目前新北市警局尚未啟動鑑識資源，但刑事局強調，新北市警若有需求，將全力投入支援。

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