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鴻海鄭州廠區急招員　傳因應高階iPhone 13製造缺工

▲▼鄭州富士康。（圖／CFP）

▲鄭州富士康。（圖／CFP）

文／中央社台北12日電

鴻海旗下富士康位於中國河南鄭州iDPBG事業群週休假期積極招募員工，市場人士揣測，主要因應蘋果高階版iPhone 13 Pro系列需求強勁以及製造缺工。

富士康iDPBG（integratedDigitalProductBusinessGroup）事業群10日在中國社群平台公布鄭州廠區在11日和12日招募生產作業員，推出介紹人獎金和求職者獎金激勵措施，其中新進作業員在職超過90天且有效出勤滿55天，發放獎金人民幣8500元至9500元。

iDPBG事業群鄭州廠區也祭出內部推薦正式工激勵措施，其中被推薦人做滿9個月，激勵獎金最高可到人民幣5400元；iDPBG事業群鄭州廠區也同步推動離職員工返聘作業。

不過由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有復燃跡象，iDPBG事業群鄭州廠區也規定中高風險區域戶籍人員或是有旅遊史人員，暫不安排面試；面試人員也需要準備健康碼、手機查詢個人近14天行動軌跡、並簽訂健康承諾書等。

根據資料，iDPBG事業群成立於2002年4月，主要從事行動通訊設備、影音數位、電腦等產品研發與生產，在亞洲、歐洲和美洲設有研發和製造基地，在中國iDPBG事業群主要在河南鄭州保稅區和南區、深圳觀瀾和龍華廠區、太原等。iDPBG事業群主要為蘋果代工製造iPhone手機。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

鄭州當地媒體曾報導，航空港廠區製造智慧型手機產能占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近8成。

根據中國2020年外貿出口額前百大企業排名資料，位於鄭州航空港廠區的鴻富錦精密電子去年出口額達316.4億美元排名第1，去年進出口額達480億美元，占河南進出口總額比重達48%。

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