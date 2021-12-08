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送全聯禮券500元40名！「企業品牌聲望大調查」投票GO


活動小組／綜合報導

2021企業品牌聲望大調查」活動開跑囉！《東森新媒體ETtoday》在成立10周年之際，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」活動，邀請廣大消費者們一同來選出年度「最佳人氣獎」「最佳品牌獎」「企業永續獎」，為優良企業的服務給予支持及肯定！點我馬上行動去＞＞＞

▲「2021企業品牌聲望大調查」活動開跑囉，快來為喜歡的品牌應援，全聯500元禮券等你來抽。（圖／記者楊佩珊攝）
▲「2021企業品牌聲望大調查」活動開跑囉，快來為喜歡的品牌應援，全聯500元禮券等你來抽。（圖／活動小組）

「2021企業品牌聲望大調查」活動自2021年12月1日10點開跑，至2021年12月31日24點結束，天天登入ETtoday會員，進入活動投票頁為喜歡的品牌聲援，還有多達1,150項好禮等你抽哦！包含「iPhone 13」10名、全聯500元禮券40名、星巴克飲料券100名、全家100元禮物卡1,000名快來投票頁為品牌應援吧！

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「2021企業品牌聲望大調查」活動，將產業概分為20個類別，包含食品、連鎖速食、手搖飲店、家電、手機、超商、量販賣場、百貨／購物中心、房仲、汽車、航空、主題樂園、網路購物、外送平台、電信、快時尚、銀行、OTT、連鎖醫美、行動支付等。天天投60票，就機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券等大禮哦，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。

▲▼ETtoday「2021企業品牌聲望大調查」。（圖／活動小組）

▲「2021企業品牌聲望大調查」活動開跑囉。（圖／活動小組）


【2021企業品牌聲望大調查】活動資訊
● 活動期間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
● 投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員即可投票。
● 投票辦法：
1. 各產業的每一種獎項每日可投1票！天天來投60票，天天為自己累積抽中iPhone13的機會唷！
2. 為使投票過程透明化，12月1日至12月23日各品牌得票情形會在投票後同步顯示，但最後結果為避免統計數字影響投票結果，12月24日10點至12月31日24點期間，仍可繼續投票，但統計結果將不再顯示。
● 活動抽獎：
1. iPhone 13，10名。
2. 全聯500元禮券，40名（面額100元5張／名）。
3. 星巴克飲料券，100名。
4. 全家100元禮物卡，1,000名。
● 得獎公告：活動得獎名單將於2022/1/5 (三) 公告於本頁面，活動小組將會以E-mail通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。若逾期未回覆得獎通知，視同自動放棄中獎權益。

▲「2021企業品牌聲望大調查」活動獎品豐富，快來為喜歡的品牌應援吧。（圖／活動小組）

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