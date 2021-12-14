元旦連假高鐵加開138班次拚運輸　離島航班較去年少200架次

▲元旦連假高鐵加開138班次。（圖／資料照片）

記者許維寧／台北報導

今年12月31日至明年1月2日為三日元旦連續假期。根據交通部統計，今年元旦連假高鐵預計規劃加開138班列次，包括67班南下，以及71班北上車次，相較去年增加22班次。台鐵則加開107列次，其中66列次為東部幹線，其中包括6列次台鐵最新豪華城際列車EMU3000投入運輸。

交通部今天公告111元旦元旦假期交通運輸措施，高鐵規劃加開138班次列車，包括南下67班、北上71班，相較去年增加22班次投入連假運輸。台鐵則加開107列次，其中包括6列次最新型EMU3000型，包括408、426、438、411、421、441次，三列為南下車次，另三列則為北上。3000型共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為商務騰雲座艙30席，但目前均已售罄。

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▲台鐵最新城際列車EMU3000也有6列次投入東部幹線。（圖／台鐵）



至於空中運輸方面，元旦連假期間提供956架次，共計7萬8718個座位，其中790架次為離島管制航線。但相較110元旦連假空運1180架次則少了224架次，離島則少了200架次。民航局已要求航空公司留意疫情變化和訂位狀況，將視需求增班。

另外，海運也提供本島至離島8條航線，總計開航323航次，預計可提供6萬8056人次運能。但相較於110元旦連假645航次則少掉近半數322航次。

▲元旦運輸運能比較。（圖／交通部提供）