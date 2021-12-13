野豬從北到南橫行農村　陸官方考慮移出野生動保法「三有」名錄

▲武漢華中科大校園內出現的野豬。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地自2021年起頻現「野豬」擾民的情況，從華北地區一直到西南地區持續發生，另一般民眾不堪其擾。野豬肆虐的消息不僅在農村常出現，包括武漢、南京等大城市也陸續有野豬現蹤，跑進城區內逛大街，造成民眾安危隱憂。不過，野豬被列在野生動保法內的「三有」名錄中，一般民眾無法自行獵捕，令地方政府傷透腦筋。

▲一般民眾無法自行獵捕野豬，需當地正出面組織專業人士進行誘捕。（圖／翻攝環球網）

《澎湃新聞》報導，按照《中華人民共和國野生動物保護法》有關規定，經組織科學評估，國家林草局日前擬定了《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄（徵求意見稿）》（簡稱「三有」名錄），並向社會公開徵求意見。

該份徵求意見稿包括陸生野生動物39目177科1789種，調整內容為，將原名錄中列入國家重點保護範圍的187種加昆蟲的8屬（獸類12種，鳥類129種，爬行28種，兩棲10種，昆蟲8種8屬）野生動物予以刪除；將原名錄中轉按水生野生動物管理的191種（爬行43種，兩棲148種）野生動物予以刪除；新增680種（獸類30種，鳥類445 種，爬行49種，兩棲132種，昆蟲24種）陸生野生動物，擴大保護範圍。

▲野豬肆虐後的玉米田。（圖／翻攝環球網）

值得注意的是，相較於2000年版本的「三有」名錄，徵求意見稿偶蹄目中已將野豬刪除，其主要原因或為野豬已成為大陸農村地區致害範圍最廣、造成損失最嚴重的野生動物。此外，在南京、深圳、武漢、杭州等城市裡也頻現野豬入城上街，對民眾安全造成威脅。

據了解，野豬原在大陸野生動物保育法中屬於《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》的「三有」名錄動物，無法擅自獵捕，只能以當地政府組織的獵捕隊名義獵殺，卻因為多年未狩獵、缺少經驗獵手及年輕人不想執行危險工作等因素造成執行困難，槍支管理更是地方政府的最大難題。