桃園金門首度合辦閩南文化國際學術研討會　強化兩地連結

▲桃園市長鄭文燦致贈桃園好茶給金門縣副縣長李增財。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2021閩南文化國際學術研討會桃園場、11日於中央大學開幕。市長鄭文燦表示，桃園市政府與金門縣政府首度合辦閩南文化國際學術研討會，以「跨境閩南．文化連結：金門及桃園視角的全球過程與移民記憶」為主題，12月9日及11日分別於金門大學及中央大學舉辦，期帶領市民朋友認識閩南及金門文化，強化兩地連結。

▲金門縣副縣長李增財表示，金門人口不多，但文化底蘊深厚。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園與金門締結姊妹縣市逾20年，金門機場聯外道路也特別命名為「桃園路」，桃園也有許多鄉親來自金門、馬祖等離島，展現兩城情誼。尤其金門保存許多珍貴的閩南文化，以及書院傳統、獨特的宗教節慶、南洋樓、戰地遺址、碉堡坑道等，也形成所謂的「金門學」，並逐漸邁向國際化發展，相當值得深入研究、挖掘金門文化魅力。

而桃園是另一種文化典型，具有多元族群融合特徵，早期先民開墾奠定桃園「北閩南、南客家」的分布樣態。市府於2018年也於文化局內成立「閩南及民俗文化科」，專責推動閩南及傳統民俗，辦理傳統特色節慶活動，例如閩南文化節、傳統藝術巡演等，協助推廣庶民文化。

金門縣副縣長李增財表示，金門因為地理之便，成為移民的起點、也是中間點，早期許多來自泉州的先民經金門、廈門、澎湖等地，輾轉來到台灣本島定居。他說，金門縣實際居住人口不到7萬人、戶籍人口約14萬人，雖然人口不多，但文化底蘊深厚，除了閩南文化，還有僑鄉文化、戰地文化等。包括文化部政務次長蕭宗煌、金門縣副縣長李增財、金門縣政府文化局長許正芳、桃園市政府文化局長莊秀美、中壢區長鄭詩鈿、國立中央大學副校長李光華等均一同出席活動。