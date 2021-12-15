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大陸11月投資、消費均低於預期　經濟復甦動能恐趨弱

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲陸11月工業年增3.8%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日新冠肺炎疫情呈現多點散發、頻發。大陸國家統計局15日公布，前11月固定資產投資年增5.2%，創年內最低水準；11月社會消費品零售總額年增3.9%，則為年內次低，顯示疫情影響了大陸投資消費表現，不過11月規模以上工業增加值年增3.8%，創三個月高位。

分析認為，總體來看，大陸工業站穩，但內需仍有壓力，需求收縮顯然較供給衝擊更為嚴重、更為持久，經濟復甦動能有一定程度的趨弱；但隨著官方「穩字當頭」的宏觀政策的釋放，預計明年第1季經濟總體將維持平穩態勢。

大陸國家統計局近日公布11月工業增加值，年增率3.8%，比上月加快0.3個百分點，為連續兩個月加快。11月社會消費品零售總額4兆103億元人民幣，年增3.9%；累計前11月消費品零售總額年增13.7%。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，受益於外貿發展，工業運行較為平穩；消費仍然受到疫情影響而處於低迷態勢，投資增長仍未完全恢復；整體水準仍低於疫情前，作為經濟第一增長動力的投資仍有發展空間，未來經濟增長重點仍在投資。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從統計數據來看，清晰地反映了經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，社會消費品零售總額增速由年初的兩位數增長回落到個位數，處在較低水準，投資增速同樣也回落至個位數增長，都反映了需求收縮的變化，製造業和服務業也都有預期轉弱的情況。

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