大陸今日本土37+23！　浙江3市24例感染者「都和一場葬禮有關」





▲浙江本土疫情爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委9日公佈，新增本土37例（內蒙古24例，均在呼倫貝爾市；浙江5例，其中紹興市3例、寧波市2例；雲南5例，均在德宏傣族景頗族自治州；黑龍江2例，均在哈爾濱市；陝西1例，在西安市），新增本土無症狀23例（均在浙江，其中紹興市9例、杭州市7例、寧波市7例）。

近期，浙江省寧波市、紹興市和杭州市相繼發生本土疫情，據《央視新聞》報導，12月8日晚，浙江紹興新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上獲悉，截至12月8日21時，本輪疫情紹興上虞累計報告陽性感染者18例，其中輕症確診10例，無症狀感染者8例。

除首例病例外，其餘陽性均在已經管控的密切接觸者中發現。18例陽性感染者中，11例為近親關係，7例為遠親或朋友關係，均與此次喪事相關聯。

上虞首例病例孫某，12月1日到3日參加了奶奶的葬禮，接觸了省外‌‌回上虞奔喪的堂弟孫某‌‌，於12月7日確認陽性。截至8日21時，紹興上虞累計報告確診病例10例，無症狀感染者8例，均與此次喪事相關聯。

杭州首例病例吳某，12月1日、2日在上虞參加孫某奶奶的葬禮，2日下午曾駕車返回杭州與同事聚餐，當晚又回上虞繼續參加前述葬禮，12月3日自駕返杭。吳某的女友和同事均感染。截至12月7日15時，杭州累計報告確診病例2例，無症狀感染者3例。

外省市確診病例孫某，曾於12月1日到3日，從省外‌‌回上虞奔喪，系上虞首例確診病例孫某的堂弟‌‌。

截至12月7日，該葬禮疫情已至少關聯了24例病例（紹興上虞18例，杭州蕭山5例，外省市1例）。