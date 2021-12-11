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大陸今日本土51+14！　浙江確診者攀升佔48進入「戰鬥狀態」

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

▲浙江本土疫情爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，昨日（10日）新增87例新冠肺炎確診病例，當中51例為本土病例，以浙江佔最多；新增14例本土無症狀（浙江13例，其中紹興市7例、寧波市5例、杭州市1例；江蘇1例，在無錫市）。大陸長三角城市紛升級防疫措施，上海要求「非必要不離滬」、浙江進入「戰鬥狀態」，江蘇南京進入緊急狀態。

通報顯示，新增病例含36例境外輸入病例（廣西15例，山東7例，上海6例，四川5例，陝西2例，雲南1例），當中8例由無症狀感染者轉為確診病例（廣西4例，四川4例）；含51例本土病例（浙江35例，其中紹興市17例、寧波市14例、杭州市4例；內蒙古15例，均在呼倫貝爾市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），當中20例由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。昨日無新增死亡病例、疑似病例。

境外輸入現有確診病例有493例（含3例重症病例），現有1例疑似病例。累計10431例確診病例，累計9938例治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有1272例確診病例（含28例重症病例），累計93696例治愈出院病例，累計4636例死亡病例，累計報告99604例確診病例，現有1例疑似病例。累計追蹤到1355094名密切接觸者，尚有47250名密切接觸者在醫學觀察。

而在新增病例顯著增加的浙江，截至昨晚24時累計報告1563例確診病例（282例境外輸入病例）。

此外，各地報告新增30例無症狀感染者，含16例境外輸入，14例本土（浙江13例，其中紹興市7例、寧波市5例、杭州市1例；江蘇1例，在無錫市）；當日28例轉為確診病例（8例境外輸入）；當日21例解除醫學觀察（18例境外輸入）；尚有489例無症狀感染者在醫學觀察（403例境外輸入）。

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