公投倒數三天　黃偉哲緊急呼籲「四不公投」返鄉投票

▲民進黨台南市黨部車隊從鹽水區武廟前集結展開溪北車隊宣傳，市長黃偉哲於上班前親自站上車隊在鹽水區催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1218公投倒數三天，民進黨全國黨公職展開全面催票行動，民進黨台南市黨部繼百場「村里紮根、遍地開花」公投說明會，「台灣隊站出來、民主更有力」四萬人公投說明會後，進入巷戰行動，15日上午民進黨台南市黨部車隊從鹽水區武廟前集結展開溪北車隊宣傳，市長黃偉哲於上班前親自站上車隊在鹽水區催票。

沿途台南鹽水區民眾紛紛向黃偉哲市長比「讚」，更擺出雙手交叉姿勢「四個不同意」台灣隊站出來，黃偉哲市長表示，不論站在街頭宣講、走入菜市場拜託、站上遊行車隊催票，都是希望此次台灣能夠大贏，更緊急呼籲「四個不同意公投」全國民眾返鄉投票。

民進黨台南市黨部潘新傳主委表示，率黨公職車隊遊行宣傳感受到民眾的熱情回應十分感動，此次公投關係台灣的前途，儘管站在遊行車隊風吹日曬，也擋不住認同台灣的民眾捍衛國家的決心，並再次重申，四個不同意公投票一定要投下去，而且滿18歲就可以投公投票，請全家總動員幫忙催票，12月18日一定要投下「四個不同意」票票入匭。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉說，公投倒數三天，車隊遊行迄今已跑遍大台南山區、海線、溪北區，接續將進入曾文區、溪南區，並於最後一天分別在新營區和府城區做最後階段的衝刺，希望遇見車隊的朋友們可以雙手比交叉，讓我們知道您是挺台灣的，四個不同意、台灣大勝利。