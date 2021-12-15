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批陳吉仲造謠！　農委會點名蘇偉碩擾亂視聽：阻礙國家發展

▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會4點聲明駁反萊豬聯盟說法。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

反瘦肉精毒豬聯盟今（15日）開記者會提到「泰國遭美國取消優惠貿易並非反萊豬」，更批農委會主委陳吉仲是在造謠，農委會發出四點聲明強調，美方報告就是證實泰國阻擋了萊豬進口而遭取消優惠關稅。

農委會第一點說明表示， 根據美國貿易代表署今年3月公布的「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此2020年撤銷相關免稅優惠。

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農委會指出，公投法第30條對於公民投票結果的處理已有明文規定，而無論本次公投結果如何，皆會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理，政府機關也會本於職責，持續向人民清楚說明。第三，蔡英文總統自去年8月發表隔年1月開放美國萊豬進口後，政府擬訂完整配套措施，包含清楚標示、採取日本模式，比照國內不使用萊劑創造市場區隔，更建立養豬產業百億基金，提升國內養豬競爭力，目標也在於提高國產豬肉自給率。自1月開放至今，端靠政府與養豬產業鏈的通力合作，今年國產豬肉的價格更是自口蹄疫爆發以來，歷年最佳，成果已清楚可見，更得到許多養豬產業界的支持。

最後，農委會反批，醫師蘇偉碩等聯盟人士不顧科學證據與公開之國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步，籲國人理性思考，多加查證，政府一定會在守護國人飲食安全的前提下，為國家創造最大的國際競爭力。

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