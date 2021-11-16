這個AI好聰明　可幫律師與醫生省時並有效判讀

▲ 台科大電子系副教授陳永耀(後排左一)團隊在AIGO競賽獲得大專院校總金額最高的佳績。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

律師總是花費太多時間審閱藥物違規文宣廣告，而醫師看骨科影像報告費時又傷眼。臺灣科技大學電子系副教授陳永耀副帶領團隊，分別協助中銀律師事務所和義大醫院解題，有效節省律師判別藥品文宣和醫師判讀骨折影像的時間，2團隊在AIGO競賽分別獲得優等獎項，共拿下120萬獎金。

AIGO競賽是由經濟部工業局舉辦，由231個來自業界、新創、學界等團隊參與，由產業出題、人才解題，幫助不同業界透過人工智慧技術解決實際問題。台科大團隊在「自然語言」和「電腦視覺」兩個項目，分別協助中銀律師事務所和義大醫院解題，有效節省律師判別藥品文宣和醫師判讀骨折影像的時間。

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台科大研發的藥物、醫療器材違規廣告語意辨識系統，是由律師們提出，希望透過人工智慧分析系統，預先判讀可能違規法條，節省大量時間，陳永耀指出，以前律師審閱藥品文宣廣告，每則都需耗費2到3小時尋找過往案例及相關法規，團隊不僅協助在違規文字標註，分析可能違規的風險和比例，為增加準確度，也將合法的關鍵字和廣告加入訓練模組，成功建置出藥物違規廣告語意的辨識系統，律師們未來也可透過手機電腦平板方便使用。

▼ 台科大團隊協助醫師建立AI模型判讀骨折，在AIGO競賽獲得佳績。（圖／台科大提供）

團隊成員台科大電子所林靖翰說，醫師希望建立一套AI模型來減輕判讀骨科影像負擔，因之前依靠醫師人工診斷，判讀一份肋骨影像報告大概需要花費20分鐘，非常耗時，且微小骨折可能無法由肉眼看出，但台科大團隊協助研發的人工智慧模型，可偵測到多種細微骨折特徵，像是細小骨折、錯位骨折、細微骨裂等，辨識成果在速度與準確率皆達到醫生期望效果，相關系統未來也將實際應用在院方。

台科大校長顏家鈺指出，台科大在電子、電機、資工等領域都有人工智慧領域的研究人才，人工智慧在產業的應用相當廣泛，台科大的強項是在深厚的研究基礎上解決業界實際的問題，這次競賽就是由老師帶領學生們實際解決業界問題，更獲得大專院校總金額最高獎金的佳績。