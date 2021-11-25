畢業即創業　台科大校友打造智慧機械服務獲新創企業奬

▲台科大機械所校友朱建亮(左)、柯霽祐提供客製化的智慧機械服務。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學機械所校友朱建亮、柯霽祐，在學期間為學長和學弟關係，兩人在學期間提供客製化的智慧機械服務，研發出的機器視覺軟韌體整合技術，協助許多不同產業在工廠自動化和機器設備升級，學以致用創業成立實儀科技，提供完整的光機電客製化的工具機，近期更獲得2021年經濟部中小企業處破殼而出新創企業獎，可謂畢業即創業。

台科大表示，朱建亮和柯霽祐兩個人在就讀機械所時的研究室就認識，論文做得就是智慧機械的題目，從學生時代因產學合作案，在實驗室時就動手實驗和組裝，接觸自動化設計設備的開發，成果受到廠商肯定。



朱建亮指出，兩人畢業後仍對自動化設備的開發和設計很有興趣，一開始先以工作室的模式接案，後來越做越好、案子越接越多，客製化的智慧機械和智慧機器人，能實際幫助廠商解決問題，專案數量持續成長，兩人決定創立公司「實儀科技」，從草創只有兩人接案，不到3年時間已成長至18人的團隊，公司不但每年都獲利，且營業額3年間成長3倍。

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柯霽祐則表示，研究所時期學到的技術和動手做能力，能在產業上實際應用，是創業最大的成就感，而一般小型廠商並不具備自動化設備技術，更難將人工智慧、資訊、機械、電機等相關知識和技術有效的系統整合，實儀科技就是協助解決中小型製造業者在產業上的困難，提供容易負擔價格，且在快速時間條件下開發符合廠商需求的自動化設備。

▲台科大機械所校友朱建亮、柯霽祐（右）獲得破殼而出新創企業獎。（圖／台科大提供。）

實儀科技提供完整的光機電客製化的工具機，服務範圍包含自動光學檢測(AOI)、訊號量測、自動化設備等，無論是傳統產業、工具機、金屬加工業、食品業、醫療業、物流或農業都是他們的客戶，更結合智慧機器人、物聯網和巨量資料，讓設備自動化、工廠智慧化、系統虛實化的工業 4.0落實，協助產業升級。

朱建亮說，兩人很感謝台科大育成中心，不但協助場地需求給新創企業，也在創業過程中提供許多幫助，爭取研發補助資金，讓公司有機會參加許多展覽和媒合機會，實際取得訂單，也連結台科大校內資源，透過實習計畫協助公司增聘優秀人才，促進人才留用和公司發展。



除了實儀科技獲頒新創企業獎，台科大育成中心也獲頒發110年績優創育機構，這已是第10度獲得此殊榮。台科大校長顏家鈺表示，台科大多年來培育逾510組學生團隊，累積培育企業更是達到199家，育成中心更成功孵化7個上市興櫃企業，協助師生將創意和研究成果成功創業。