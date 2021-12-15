綠島飲用水共享平台受好評　續推蘭嶼明年建置完成

▲台東綠島鄉推動飲用水共享平台，在島上建立多個加水點，讓遊客可以至加水站免費取水深受好評。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

環保署於去年推動奉茶行動，台東縣除了響應在縣內設置多處「奉茶站」外，去年率先於綠島鄉推動飲用水共享平台，與當地機關及旅宿業者合作，在島上建立多個加水點，讓遊客可以至加水站免費取水，推動成效相當不錯，正積極規劃蘭嶼鄉建置，預計明年完成。

台東為國內旅遊的重要地區，今年民眾因疫情無法出國，使得國內旅遊蓬勃發展，每逢假日都有大批遊客湧入台東，綠島、蘭嶼更是遊客絡繹不絕；飲用水共享平台的設置，讓遊客方便取水，而且有環保局為飲用水的水質嚴格把關，到遊客更可安心用水。

▲▼民眾掃瞄QRCODE就能清楚知道取水點的位置，相當便利。

台灣東環保局指出，飲用水共享平台的推廣，會從離島地區先行試辦，再逐步推行到縣內全境，因為離島在垃圾清運有許多不便之處，且從離島回收垃圾統計中，一直以塑膠類的垃圾為大宗，呼籲民眾到離島旅遊時，自備環保杯減少購買瓶裝水及手搖飲產生的垃圾，一同維護台東美好環境。

目前離島飲用水共享平台在綠島已經有44處飲用水加水點，環保局正積極與蘭嶼當地機關及業者簽訂合作協議，增加加水點，盼望在明年能在蘭嶼有環島加水點，讓遊客取水更方便。

相關資訊：「台東縣離島飲用水共享平台」粉專：https://reurl.cc/V5AGEY

加水點位置：飲用水共享平台地圖 https://reurl.cc/O1r9YD