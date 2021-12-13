直播拍賣界「阿公」獲新人獎　白髮狂催網友：4小時刷113萬讚　

記者吳奕靖／高雄報導

國內網拍知名直播購物網站推出「年度大賞」，被直播拍賣界稱為「網拍業奧斯卡」，日前已經舉辦完畢，不過最吸引人以及討論的就是「年度最佳新人」，竟然是被一名「阿公級」的直播拍賣主莊三瘋給奪得，不同其他年輕的拍賣主，他的頭髮都已經灰白，不過靠著人生的經歷，短短4個月內在這個知名直播購物網站一舉創下「單場113萬按讚」。

▲直播主莊三瘋在直播平台大獎當中奪下最佳新人，被稱為「最老新人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

莊明憲被稱為莊三瘋，這兩年創立了「蘭庭國際」直播拍賣，過去在臉書直播圈一向以「狂」為出名，往往在臉書拍賣時，突然的贈送、降價以及配套賣，難以掌控的風格就如同起起伏伏的價格，總是讓網友非常驚艷，所以才被叫為「三瘋」，不過近期原本已經半退休的莊三瘋思考未來的走向，，重新決定投入新的網路平台。

▲直播主莊三瘋創下113萬點讚次數 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主莊三瘋在直播平台大獎當中奪下最佳新人，被稱為「最老新人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後來公司新加入了2名年輕辣妹，過去都有在知名直播購物網拍網站叫賣的經驗，對於莊三瘋一向習慣用臉書的他，有了全新的想法，一開始只是單純嘗試，但沒想到「一試成主顧」，他怎麼也沒想到他創的「三瘋957」居然能夠創下新紀錄，「單場113萬的按讚」次數，上個月28日還創下單場在線突破10萬人觀賞￼並破百萬業績，這讓莊三瘋寫下：「每一次的自我突破及成長都是一種自我的挑戰￼，我不跟雖比，我只有挑戰自己￼」。￼

不過他也覺得很委屈，因為自己是屬於「少年白」，年紀大約50歲，整頭已經都是灰白頭髮，強調自然的他不願意染髮，這個部分也成了他的特色，也因此2名年輕辣妹助理就順勢叫起了「阿公」，叫著也讓過往被稱為「莊三瘋」或是「莊董」的他，阿公這個稱號也莫名成了他的代名詞。

▲莊三瘋搭配辣妹直播主一起直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然叫「阿公」，但是他一點也不老，心態年輕勇於嘗試，所以在能夠在國內知名網拍直播購物網站一舉奪下「新人獎」，但在得獎之後，同事朋友都笑他是「最老的新人」，但不管怎麼稱呼，莊明憲強調要保持年輕的心，才能夠在當下非常競爭下的直播拍賣市場有自己的立足之地，為客戶把持最好的產品，做好完整的退貨機制，這才是比擁有「頭銜」、「多少瀏覽量」更重要的事，因為網友願意下單購買，甘願掏錢才是「最真實的肯定」。