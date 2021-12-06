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台東離島環境衛生不容忽視　支援清潔人力共清出逾萬公斤垃圾

▲環保局分別派4位工作人員，每天努力撿拾著環島公路及海岸沿線的垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局分別派4位工作人員，每天努力撿拾著環島公路及海岸沿線的垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣蘭嶼、綠島2處離島，經常是旅人到台東旅遊的熱門首選之一，透過離島環境衛生計畫，台東縣環保局分別派駐在綠島鄉及蘭嶼鄉各4位工作人員，每天努力撿拾著環島公路及海岸沿線的垃圾，默默維護離島的環境衛生，讓大家能沉浸在離島海岸風光，環保局表示，截至今年11月底2處離島地區共計清理10,558.2公斤垃圾，其中綠島鄉3,598.5公斤、蘭嶼鄉6,959.7公斤。

縣長饒慶鈴表示，台東縣2處離島擁有得天獨厚的風景，而島上專屬的人文風光更是台東縣特色之一，每年吸引旅客探訪數量超過五十萬人次，如此美麗的島嶼及景色，更需要有您一起共同來維護，並以愛護自家環境的心態隨手帶走製造的垃圾。

台東縣環保局指出，透過離島環境衛生計畫支援離島的清潔人力，針對環島公路及海岸沿線為主，進行人力清掃作業，並視髒亂狀況進行重點清除作業，宣導當地居民能更妥善進行垃圾分類及減少垃圾量，期保有離島優質的生活環境，提升觀光旅遊品質，環保局呼籲離島鄉親及前往旅遊的遊客，減少使用塑膠垃圾，閒暇有餘也歡迎一同加入淨灘行列，永續維護離島環境衛生整潔。

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