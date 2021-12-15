中文差反怪上課教授「英文很爛」！港生狂寄信diss　下場悲劇了

▲教授上課「講中文」讓他聽不懂，港生狂寄E-Mail申訴教授「英文很爛」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名香港芮姓學生在台灣攻讀高雄醫學大學心理系碩士，因為不滿系上蘇姓助理教授上課時說中文，不斷寄E-Mail給學校高層、系上主任及教授批評蘇「英文程度低」、「英文很爛」等，讓蘇姓助理教授氣炸提告。高雄地院審理案情，依妨害名譽罪嫌判處芮男必須賠償蘇7萬元，全案可上訴。

根據判決書指出，芮姓港生來台攻讀高醫大心理系碩士，選修蘇姓助理教授開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」等課程，上課後不滿蘇男講課時使用中文，導致他難以理解課程內容，決定以「蘇姓助理教授英文能力不佳」為由，向學校學生申訴評議委員會申訴。

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他申訴之後卻發現，上課環境仍未改善，2019年7月開始連續寄E-Mail給校長、教務長、系上主任及教授，同時副本給其他學院院長、教授及行政人員等超過百人，信件內容均是質疑蘇姓助理教授「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」，甚至嘲諷「如果你（蘇）不懂英文，這一句我寫中文給你」。

蘇姓助理教授知情後氣炸，決定上法院提告芮男妨害名譽，求償50萬元並必須在四大報頭版刊文道歉。芮男出庭時供稱，E-Mail內容寫到的「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」等語，是針對考試題目及出題者，並非針對蘇男，是蘇男自己對號入座。

高雄地院法官審理案情，根據芮男E-Mail中的前後語句的關聯性及脈絡，認為芮男的言論顯然是在針對蘇男，加上其寄信及副本的對象，幾乎遍及學校高層及各學院教授，足以使蘇男社會評價貶損，審酌後依妨害名譽罪判處芮男必須賠償蘇7萬元，但不需登報道歉，全案可上訴。

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