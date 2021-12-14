香港國小播南京大屠殺片　小一生見「活埋片段」被嚇哭家長氣炸

▲南京大屠殺歷史照。(圖／取自央視新聞微博)

記者蔡儀潔／綜合報導

為紀念南京大屠殺事件84週年，香港多所小學播放5分鐘的紀錄影片，當中約50秒的日軍屠殺畫面，包括平民被活埋、嬰幼兒伏屍街頭等，結果許多小孩受到驚嚇當場大哭，並發生身體不舒服的情況。對此香港教育局回應稱，「歷史就是歷史，不能迴避。 」

據《香港01》報導，香港教育局上月底向中小學校長發通函，向學校提供歷史專題簡報，建議學校在「南京大屠殺死難者國家公祭日」安排40分鐘悼念活動，包括播放由香港電台普通話台製作、約5分鐘「共赴國難，南京大屠殺」的歷史影片。

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學9日在小一德育課堂上，使用教育局建議教材，向學生播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，包括日軍處決中國百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，旁白則提到「日軍佔領南京的那天起，就已經變成血腥的屠場；由放下武器的俘虜，到和平的居民；由七八十歲的老人，到剛出生幾天的嬰兒，都成為日軍的屠殺對象」。影片引起學生情緒不安，大批家長對此表示不滿。

有不願具名的小學校長表示，教育局早前發通告要求中小學悼念南京大屠殺活動，提供簡報供學校介紹這段歷史；小學常識科低年級未涉獵南京大屠殺歷史，接獲通告時已質疑學生年紀尚幼，心智未完全成熟，學習這段歷史「有什麼意思？」。

對此香港教育局表示，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，以及國軍國人共同抵抗等，並以珍視和平為最後目的，是有意義的學習活動，強調「歷史就是歷史，不能迴避。 」

香港圓玄小學的辦學團體保良局則表示，得悉有部份學生感到不安，學校十分關注和會疏導學生的情緒，並就此已發通告予全校家長；校方日後會倍加留意，按不同級別的情況適切調整教材，讓學生了解歷史事件的同時，亦會更顧及學生的情緒感受。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，南京大屠殺歷史沉重，向小學生教授時需要小心處理；教育局通告未有「一刀切」要求中小學播片，學校在取捨教材需要負上好大責任，若果要讓小學生認識南京大屠殺歷史，需要有一定鋪排，宜先了解抗日戰爭背景，如果僅在悼念日單純播片，事前及事後未有適當解說，並不能夠達到教學目標；即使要向小學生播片，也需要開會慎重商討。

張勇邦表示，相信此次只是個別事件，其校不會播放有關短片，「小學生年紀太小，都不知道發生什麼事，低年級連屠殺的定義都不知道」，自己13日早會將介紹悼念日，讓學生知道這個日子，若他們想詳盡了解，可由家長解說。