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獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

▲▼蔡增家將上任民眾黨副祕書長。（圖／資料照）

▲蔡增家將上任民眾黨副祕書長。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

隨著2022年腳步接近，民眾黨也開始進行地方選務的整備，日前已先公布第一波的議員參選名單，其他縣市的參選人也將陸續公布，預計全國各縣市都會參戰。而關鍵的選戰操盤手，預計將交給在網路上頗具知名度的「超人氣教授」蔡增家負責，他將以義務副秘書長的身分參與相關工作。

蔡增家目前為政治大學國際關係研究中心研究員，由於授課方式活潑，在政大開的選修通識課常常秒殺，而有「超人氣教授」的外號。他過去曾出版許多著作，用輕鬆詼諧的方式講解日本、韓國等與台灣鄰近的東亞國家局勢；此外，也常常投書媒體針砭時事，算是相當活躍的學者。

而蔡增家近年最知名的，就是曾在2019年密切與當時要競選總統大位的前高雄市長韓國瑜互動，不只是韓在民間的顧問團成員之一，還在日本東京大學學術訪問團前來拜訪時，擔任高雄市府與訪問團間的聯絡人。

據了解，蔡增家曾受邀擔任民眾黨智庫國家治理學院的講師，因此和民眾黨與柯團隊有了更多的接觸，之後也因為熟悉東亞政經局勢，對國內政壇多有想法，一度要被引薦進智庫服務。儘管最終沒有進入智庫，但蔡仍相當熱心黨務，常給予不少對局勢的觀察與意見。

黨內人士指出，由於2022年民眾黨提出的參選名單以素人或是政治經驗少的人居多，因此蔡增家被定位在地方智庫的角色，主要工作在於研擬地方政策的規劃、論述等，讓參選人熟悉政治、選舉操作的SOP以及發言。

黨內人士表示，但蔡增家想法靈活、甚至可以說是鬼點子多，提出不少結合網路空戰的創意操作想法，超過智庫角色的範圍，需要要文宣、組織的配合，因此柯文哲幾經思量，決議先讓蔡掛不支薪的義務副祕書長職位，讓他能更直接的操盤2022年選舉。

記者昨致電詢問蔡增家是否出任民眾黨副秘書長一職，蔡低調不願回應，僅表示還有遴選程序，人選不一定就是他。至於秘書長謝立功則至截稿前都未回應。

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