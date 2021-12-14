外媒「三接公投台灣半導體岌岌可危」　台積電高層憂供電問題

▲總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對1218四項公投，《路透社》以「三接公投 台灣半導體產業能源安全岌岌可危」為題，報導有關三接藻礁案。其中，一名不具名的台積電高層幹部向他們表示，半導體產業一直擔心台灣在土地、水、電力的限制，特別是穩定供電的問題。

根據路透社的報導，部分資料顯示，三接藻礁的公投案很可能有機會過關；而在此同時，台灣政府所面臨的，不僅僅是用電的問題，而是攸關環境政策，從燃煤發電、核能發電等，轉為可再生能源的綠能發電。

路透社指出，台灣的半導體產業，需要大量的能源和水，而全球芯片如果短缺，汽車、電子產品的供應也勢必會受到限制。根據Bernstein在2019年的報告，台積電的用電量佔台灣總用電量的5%。

Bernstein的半導體分析師Mark Li表示，台積電是全球最大的代工芯片製造商，也是Apple公司主要供應商，多年來一直跟政府合作，以確保台灣的電力供應隨著公司的擴張而增加。

Mark Li表示，台積電一直與政府進行密切的交涉，確保不會出現長期停電，導致公司在生產上出現問題；過去台灣在面臨乾旱問題時，政府則是優先考量家庭與工業用水。

路透社表示，台積電在台灣是廣為人知的「護國神山」，但是對於捲入台灣兩極化的政治議題，仍持謹慎態度，且一直置身於公投辯論之外。

不過，路透社透露，一位不具名的台積電高層幹部表示，在半導體產業中，長期以來一直擔心台灣在土地、水和電力方面的限制，特別是穩定供電的問題。