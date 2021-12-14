快訊／大陸Omicron病例再+1　廣州「居家隔離」被驗出陽性確診

毆打民進黨立委高嘉瑜的林秉樞被爆，在7月15日於禾馨診所接種莫德納，疑似為特權疫苗；但禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以診所內護理人員的同住男友身份接種殘劑。台北市副市長蔡炳坤14日表示，目前看起來是符合當時規定，但「當你有太多人跟人之間的關係，甚至私心的時候，難免會產生問題。」