快訊／大陸Omicron病例再+1　廣州「居家隔離」被驗出陽性確診

▲大陸疫情持續擴散。（圖／路透社）
記者蔡儀潔／綜合報導
繼天津之後，大陸再發現1例Omicron變種毒株輸入個案。據官方通報，廣東廣州發現一名境外輸入確診，為67歲的男子。
通報內容顯示，該名患者家住越秀區華樂街天勝村65號，11月27日從國外入境，集中隔離期間多次核酸檢測均陰性。12月11日，解除隔離後乘飛機（CA1837）返回廣州，閉環轉運至越秀區家中居家隔離；12日，華樂街社區衛生服務中心為其例行採集核酸標本，13日凌晨通報結果初篩陽性，經市、區疾控中心重採樣復核結果均為陽性。病例閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療，經進一步檢查和專家會診，確診為新冠肺炎普通型，目前病情穩定。
廣州市疾控中心對該病例的鼻拭子進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經省市疾控中心復核，報國家疾控中心確認，檢出新冠病毒為Omicron變異株。
截至12月14日12時，累計排查到重點場所篩查人員10544人，已出結果均為陰性；累計採集環境樣本132份，128份環境樣本檢測結果陰性，4份陽性均為病例住所發現。
截至目前，中國大陸已有2例Omicron輸入確診。天津市昨（13）日在進行12月9日入境人員感染者基因序列分析時發現，一名患者確認檢出Omicron變種病毒（B.1.1.529進化分支），由於該名感染者仍在閉環隔離中，驗出後也緊急送入醫院隔離治療，避免疫情擴散。此外，大陸全國衛健委公布，12日新增本土確診病例51例，分布在浙江、內蒙古、黑龍江及陝西。
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