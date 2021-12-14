披薩外帶買一送一！達美樂宣吿抗漲　優惠組合一次看

▲達美樂外送持續0元免運，現在外帶還有「買一送一」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

近來多家速食業者紛紛喊漲，包括麥當勞、肯德基、必勝客等都有部分品項調漲；不過達美樂今（14）日宣告「不漲價」，不僅表示「跟消費者站在一起」，也提供更多優惠組合，像是0元外送免運、三個大大披薩799元從指定時段改為天天有；還祭出披薩外帶「買一送一」等，幫消費者省荷包。

台灣達美樂繼日前宣示大力展店、積極網羅人才外，今日又宣告「我們跟消費者站在一起，苦民所苦，達美樂不漲價」，期望讓披薩這個食物變得更加親民，幫消費者過年省荷包。CEO Martin Steenks更說，「此時此刻我們跟其他經營者一樣，面臨到原物料價格及運費高升的困境，但是我們會貫徹接手台灣達美樂時對消費者的承諾：達美樂將持續提供給消費者最物超所值的披薩體驗！」

目前達美樂祭出多種組合優惠包括：

1、外送方面：達美樂持續日前推出的「全國門市0元外送免運」活動，消費者在達美樂點購外送餐點時沒有金額限制門檻，無需加收任何的外送服務費。同時開放過去頗受消費者青睞，只有特定時間推出的「三個大披薩799元」活動，現在改為「天天都有」。

2、外帶方面：除了每周二及周六小披薩只要129元的超值優惠外，即日起增加開放了大小（12吋/9吋）披薩外帶「買一送一」，讓消費者可以依據當下食用披薩的人數、情境，來選擇更適合當下所需的披薩份量。

▲肯德基近日推出期間限定新品「奶油香蒜雪花脆雞」，也推出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」超值優惠。（圖／業者提供）

另外，台灣肯德基雖在日前宣告部分品項調漲，不過也在最近推出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」超值優惠，包括外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券，皆有超值優惠，最低5折，包含「買1送1、加1元多一件」等。

其中像是4塊雞塊、勁爆雞米花都有買1送1，另有超過25個「雞省優惠」套餐。而使用預訂快取點餐，購買任一XL套餐，加1元就多一個原味蛋撻；若選購任一桶餐，加1元還多1份QQ 球（5塊炸雞桶除外）。

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