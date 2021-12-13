偷吃人妻學生！美術館館長「器官相嵌」鹹濕示愛：融化在妳身體

▲▼關渡美術館館長偷吃人妻學生，挨告後辯稱「全是幻想」，判賠人夫20萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫與妻子離婚後，打掃家裡卻發現妻子與研究所指導教授兼關渡美術館館長竟發生不倫戀，對方還寫了不少鹹濕書信給妻子，內容包括「我們相嵌的性器官」、「想融化在妳的身體裡」等，令他大受打擊決定提告，日前法院判決出爐！

人夫主張，小王是台北藝術大學跨領域研究所所長暨關渡美術館館長，為妻子的指導教授。原先自己與妻子家庭和樂，不料，自2020年5、6月起，妻子竟開始疏遠，甚至冷戰數月，夫妻倆最後於2月23日協議離婚，離婚後雙方分居，孩子則由雙方共同監護。

孰料，人夫3月間整理家裡卻發現散落在房間中的書信，妻子在婚姻存續期間，與阿宏有超越一般師生、朋友往來的親密關係，2人甚至還多次發生性行為。人夫提到，2020年下半年大女兒曾向他透露，妻子曾帶其與弟弟跟阿宏一同出遊，當時面對他的詢問，妻子否認與阿宏有不倫關係，稱雙方僅是普通朋友，如今發現不少親密書信，令他大受打擊，決定向2人提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，阿宏辯稱，他深知與人妻是師生關係，且對方已婚，自己從沒有過非分之想，但2020年10月起他見到人妻為了婚姻關係悶悶不樂，這才逐漸有了保護及愛慕之情，但礙於道德與法律層面，自己只能將對人妻日漸萌生的情愫深埋在心底，同時將愛意與幻想中的親密互動化為文字記錄下來，甚至悲觀想著，未來5到10年都只能沉浸在自己幻想的戀情中。

阿宏表示，在人妻婚姻關係存續期間，自己難忍愛意寫下幻想戀情的行為確實不妥，但這一切都是他的「個人妄想」，並非2人實際經歷，強調現實生活2人從未有任何逾越之舉。此外，這些書信是他在一本本子上記載後，等到人妻離婚才交給對方的。

▲人夫與妻子離婚後整理家裡，發現「鹹濕書信」崩潰提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人妻則辯稱，自己婚後擔任家庭主婦，盡力照顧子女、將家中打理井井有條，但丈夫卻因經濟狀況不穩定，家庭費用仰賴公公協助，令壓力、自卑感漸生，時常無法控制負面情緒，對她冷嘲熱諷或是以激烈言詞攻擊。

人妻指出，當初她因懷孕從研究所休學，近年來子女年紀漸長，她便復學，並以長年累積的藝術專業接案打工分擔家計，但丈夫見她開始追求夢想及自我後，不安全感與控制欲油然而生。雙方因為工作、家務分擔、經濟、子女教養等問題爭執不斷，讓她身心俱疲，丈夫更向她表示，無法再與她生活在同一個空間，已經租好房子準備搬家，令她傷心不已，且離婚也是丈夫主動提出。至於書信只是她手寫創作的想像及抒發。

書信內容包括，「我今天真的完全迷醉在妳的笑容和笑聲裡，親吻妳的私處時，也是陷入強烈的瘋狂，好想融化在妳的身體裡。事實上，再多的文字好像都變得多餘，只想說在進入妳的身體之前，我早就沒入歡愉之中，沒有雄性的激昂，但想將自己存於妳身、妳心」、「我們在裡面更久了，那個久是細細慢流的觸感…。今天的美好，我從未享有過，原來相擁可以完全接通到我們相嵌的性器官」等。

但新北地方法院勘驗各項事證、書信時序過後，認定內容並非阿宏單方面臆想，而是就實際發生的事件描述感覺，足以認定2人交往有相當親暱程度的男女情感、肢體往來無誤，判2人應連帶賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。