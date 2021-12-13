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男友車震媽媽！她撞見「不倫激吻」爸爸也在場　超扯結局網全看傻

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲ 女子親眼目睹男友和她媽媽接吻，當場崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名年輕女子日前在網路上分享自己如何和前男友分手，震驚眾多網友。原來她親眼撞見男友和她母親偷情，完全不顧她父親就在一旁的沙發上睡覺。她容忍二人的不倫戀長達8個月，終於在18歲前夕爆發，未料二人被拆穿後果斷私奔，現在甚至已經訂婚並誕下一子。

女子說明，她17歲時開始和21歲的男友交往，一個月後，男友有天到她和家人同住的家中過夜，她父母也泡茶招待他。女子的父親因工作勞累，在沙發上睡著，這時她母親和男友本該在洗碗，她卻聽到一些奇怪的聲音，直覺告訴她事情不太對勁，「所以我走下樓梯，發現我前男友站在我媽的兩腿之間，他們顯然在接吻」，令她當場情緒失控。但男友和母親都堅決否認不倫，試圖說服她「妳瘋了」，逼迫她去看醫生，讓她接受藥物治療。

二人的不倫關係在那年3月被揭穿，一路持續到10月，也就是她18歲生日前。女子在這8個月間曾目睹男友傳曖昧訊息給她母親，而母親從不會安慰她，總是先關心她男友，晚上還會溜下樓和她男友來場車震，事後二人各自回房睡覺，她母親和父親同床，她男友則和她共枕。

女子先前就注意到，她母親傳訊息給她男友時總是會加上愛心符號。二人都說服她，這在家人之間很正常，是她反應過度、控制慾太強。有天她下班後和男友吃晚餐，瞥見男友手機跳出一則來自她母親的訊息，終於忍無可忍，馬上抓起男友的手機，令男友嚇得將她推到牆上。二人一陣拉扯後，女子氣得打電話質問母親，母親卻只擔心她有沒有傷害她男友。

跟男友鬧翻後，女子開車到父親的工作地點，將男友劈腿、母親婚外情的事實全都告訴父親。而這對父女回到家後竟發現，母親已經帶著所有家當走人，就連一家人飼養的狗和車子也消失了，「她什麼都沒留給我們」，令女子、弟弟和她父親都飽受打擊。女子就此和母親斷絕聯絡，在所有社群媒體上都封鎖她，「我生命中不需要那種負能量，所以她被封鎖了。」

這段離譜的經歷在TikTok掀起廣大討論，網友紛紛留言表示，「不敢相信媽媽會對女兒做這種事」、「她居然逼妳接受藥物治療，太扭曲了」、「真遺憾妳經歷了這些事，妳媽媽太自私了」。

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