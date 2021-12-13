注重儀式感！要2禮物遭男友拒絕　她傻眼：是不是不愛我





▲原po為了禮物和男友吵架。（示意圖／達志）

記者李芷萱／綜合報導

你會要求你的另一半和父母要錢，只為了想要禮物嗎？一名女網友表示，最近生日要到了，接近年底也有很多節日，擔心男友要安排餐廳、挑禮物會很辛苦，沒想到男友看到她的禮物清單竟說沒錢，也不願意跟父母要，讓她直呼：「是不是不愛我了」，不少人看完則傻眼表示：「天哪！沒有公主命卻有公主病！」

原po在《匿名公社》指出，身為家中獨生女的她相當注重儀式感，從小父母也都認為女生應該要富養，提供最好的資源給她，長大才會嫁到好的對象。最近她的生日要到了，接近年底還有耶誕節、跨年、情人節等節日，雖然她喜歡享受生活，但仍貼心告訴男友，安排餐廳、挑禮物太辛苦，只要戒指和包包就好，並附上價值18萬的名牌以及要價12萬5千的戒指截圖。

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▲原po不滿男友不跟父母要錢買禮物。（圖／翻攝自爆料公社）

「他竟然說他沒有這麼多錢！」原po接著表示，家境很好的男朋友說沒錢，也不回家跟父母拿，讓她很不解，因為兩人很多開銷都是男友跟媽媽要，他們才能享受生活，如今男友為此跟她吵架，「是不是不愛我了？」

貼文一出立刻掀起網友議論，「感情路上人鬼都有，妳我包養了，帳戶多少，我燒給妳」、「儀式感鮮花、三牲、素果、美金元寶信用卡，這是清明節的儀式..喜歡嗎」、「貼這種文是要找人罵妳嗎？反串文吧」、「女生非親非故的，憑什麼要叫男方跟父母拿錢買」、「這是神經病不是公主病」、「天哪！沒有公主命卻有公主病！」