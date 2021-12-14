每日40個名額免費體驗名人講座　嘉義嚴選品牌莊園咖啡週台北開跑

▲縣為了推廣嘉義咖啡豆，12月13日至12月24日於COFFEE TO 咖啡館舉行的「啡嚐嘉義・咖啡MEET境」嘉義縣嚴選品牌莊園咖啡週。（圖／象藝創意提供）

記者黃士原／台北報導

嘉義縣是每年「臺灣國產精品咖啡豆評鑑」得獎最多的縣市，縣府為了推廣嘉義咖啡豆，12月13日至12月24日於COFFEE TO 咖啡館舉行的「啡嚐嘉義・咖啡MEET境」嘉義縣嚴選品牌莊園咖啡週，每個平日下午舉辦兩場講座，每場20個名額，體驗民眾都能喝到3款CＱI杯測評鑑成績80分以上的精品級咖啡。

「啡嚐嘉義・ 咖啡MEET境 」嘉義縣嚴選品牌莊園咖啡週，將嘉義產地咖啡搬移到台北咖啡館，以搶先體驗的方式讓民眾嚐鮮。即日起至12/24，每個平日下午於台北COFFEE TO咖啡館舉辦兩場講座，負責籌辦「啡嚐嘉義」系列活動的「象藝創意」將邀請造訪過產地的咖啡職人與嘉義咖啡莊園主人對話，講述關於咖啡產地、栽種、加工處理、風物等特色。現場同時也會進行咖啡沖煮及試飲，滿足參加民眾的五感體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲27家嘉義咖啡莊園現場展示人氣產品。（圖／象藝創意提供）

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長方政倫表示，咖啡週將可喝到藝伎geisha、鐵皮卡Typica和SL-34等嘉義縣極具代表性的咖啡豆品種，每場講座都會提供3款CＱI杯測評鑑成績80分以上的精品級咖啡豆供民眾體驗。而主講人名單包含日出印象咖啡負責人陳志銓、嘉義縣咖啡產業發展協會理事長方政倫、Coffee Stopover負責人張書華、荒咖啡負責人黃嘉宏等多位，均為咖啡界一時之選。

▲卓武山紫葉水洗咖啡豆。（圖／象藝創意提供）

嘉義縣是每年「臺灣國產精品咖啡豆評鑑」得獎最多的縣市，以去年為例，20個得獎名單中（包含特等獎）嘉義縣就囊括了14座獎項。嘉義縣府為讓嘉義咖啡農建立更長效的競爭優勢，策劃為期三年的「嘉義縣咖啡建置計畫――啡嚐嘉義」，邀請全縣咖啡農參與，進行咖啡生產技術的革新及建構嘉義縣咖啡品牌莊園特色，積極將咖啡產業朝向咖啡莊園標準化、品牌化、國際化的目標邁進。

計畫首部曲「咖啡莊園品牌學院」吸引縣內120個渴望品牌升級的咖啡莊園參加，11月底順利結業者達62家，主辦單位邀請專業杯測師針對各學員送出之莊園咖啡豆進行杯測，成績達CＱI（咖啡質量研究所）杯測評鑑標準80分以上、符合國際精品咖啡認定標準者高達27家，令人驚豔。

▲第一屆典藏台灣精品咖啡國際競標賽事第一名的日曬藝伎，出自於許定燁之手。（圖／農委會提供）

另外，第一屆典藏台灣精品咖啡國際競標成果日前出爐，農委會還舉辦記者會宣布創下拍賣新紀錄，買家出於14個國家、50個團體，總成交金額新台幣1,414,189元，總成交生豆重量為 245 kgs，最高拍賣價由卓武山拔得頭籌，成交單價約每公斤新台幣 30,820元。

本次賽事第一名的日曬藝伎以及第三名的蜜處理藝伎，出自於卓武山咖啡農場許定燁之手，卓武山咖啡農場原本以種茶為主，2001年後開始轉作咖啡，用20 年的時間經營讓農場規模逐漸擴大，至今達 6 公頃種植面積。農委會表示，卓武山咖啡農場日曬藝伎在本次決選中，獲國際評審 89.77 高分肯定，萊姆、香茅、茉莉花、紅茶、白桃、杏桃、荔枝、西洋梨、青蘋果等，豐富的水果風味驚豔國際，複雜的柑橘酸質與滑順的口感，搭配蜂蜜、糖果般的綿長甜感，創造出飽滿而複雜的平衡，出眾表現讓國際評審留下深刻印象。國產咖啡常勝軍鄒築園在本次 Taiwan PCA 活動中也是隱形產銷冠軍，總銷售量超過400公斤，銷售客戶囊括美、加、法、台4國。