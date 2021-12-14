狠批黃士修情緒勒索國民黨！　廢核平台：政治網紅作秀過了頭

▲國民黨花蓮縣黨部主委黃原亮探視正絕食的黃士修。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）



記者許展溢／台北報導

核四公投領銜人黃士修昨天中午開始進行絕食行動，這是繼2018年9月為抗議中選會展開絕食抗議後，又一次以絕食做抗議手段，此舉讓全國廢核行動平台怒批，只是作秀炒作聲量的工具，聲明核四不應重啟，已是不分政黨的最大共識。



廢核平台提到， 親民黨主席宋楚瑜已公開表態實難支持「核四重啟」公投案，核四爭議紛擾多年，只要經歷過核四建廠這數十年的歷史，都知道核四不能也不該再重啟，這和政治立場、意識型態都無關，而是核四廠在施工過程中曝露出太多問題。

廢核平台認為，即使是在國民黨內，對於核四也有不同意見，而這就是公投付諸公眾討論的意義，諸多國民黨縣市長無法支持核廢料，甚至無法積極支持核四重啟，因為要面對的現實與責任各自不同，台灣是否要發展核電是一個嚴肅的公共議題，但黃士修卻大肆嘲笑輻射受害者，政治受難者，否認福島核災災難，威脅敢說出核四不安全的工程師，侮辱提出斷層證據的地質學家，以似是而非的言論與沒證據的指控愚弄大眾，並以此沾沾自喜。

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▲廢核平台怒轟黃士修只是在作秀。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）



廢核平台強調，在已推動公投，且正反方五五波拉鋸的情況下，宣告6天不吃，不叫做絕食，只是有期限的斷食，只是作秀炒作聲量的工具，難道因為沒有國民黨縣市長願意挺核四，接受核廢料，就能情緒勒索意圖裹挾全黨？黃士修左批侯友宜、右打盧秀燕，還誇口說被蔡英文邀請入閣，聲稱「如果這次公投通過，我勉為其難入閣擔任政務委員。政府如果不答應，我就絕食」、「用絕食跟林義雄討回公道」等等離譜言論，這已不是搞不清楚狀況，而是吸引媒體注意、秀味十足的表演。

廢核平台狠批，政治網紅黃士修口口聲聲都說別人是作秀，自己才是作秀過了頭，絕食不應淪為作秀炒作的工具，公投也不該是騙術行銷的舞台，籲各界將焦點放回公投的實質內涵上，不要因此而失焦。