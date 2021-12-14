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國際水準的管樂工廠　多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾

▲▼外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

外交部辦理「一站式解決方案」企業參訪活動，外交部政務次長田中光12日邀請27個國家駐台使節及代表前往嘉義縣大埔美工業園區參訪卡羅爾銅管樂器觀光工廠，一覽銅管樂器客製化研發設計、製造、維修、銷售及推廣過程，縣長翁章梁也特別出席迎接外賓，交流分享在地熱情，並介紹地方發展現況與投資機會。

▲▼外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠。（圖／嘉義縣政府提供）

經濟發展處指出，卡羅爾成立於1989年，自創品牌CarolBrass行銷世界五大洲35個國家，專攻流行、爵士和古典的小號、長號、短號、步號 等客製化生產；外賓在董事長李國安帶領下，參觀樂器完整製程生產線，更體驗小號發音吹奏教學，過程有趣。

▲▼外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠。（圖／嘉義縣政府提供）

田中光說，駐印度服務時期就聽過卡羅爾，當時很多外國人會特地來買樂器，名聲很響亮，也提到嘉義的阿里山美景，並向外賓推廣下次來一定要去一次。

▲▼外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠。（圖／嘉義縣政府提供）

會中，翁章梁致贈Q嘉義茶杯以及高山茶給外賓，並表示透過這次機會，嘉義也可以貢獻國民外交心力，相信嘉義的美好能讓大使們留下深刻印象！

多位各國駐台使節皆表示，此次參訪收穫良多，也切合雙邊合作的需要，希望外交部未來多多辦理類似活動，深入瞭解台灣產業能量。

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