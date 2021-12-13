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美龍捲風釀重災　陸外交部慰問、國合署願提供人道援助

▲▼美國中西部遭龍捲風強襲，肯塔基州梅菲爾德市（Mayfield）受災嚴重，一間蠟燭工廠遭瞬間夷為平地。（圖／路透）

▲美國中部6州受龍捲風侵襲。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國中部6州遭遇30起龍捲風侵襲，死亡人數超過100人，宛如災難片電影真實上演。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，中方對美國肯塔基、伊利諾、田納西等中部6州遭遇龍捲風災害，造成大量人員傷亡和經濟損失表示慰問，「希望受傷的美國民眾能盡快康復，受災的美國民眾能早日重建家園。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

此外，大陸國際發展合作署也準備啟動人道主義協助，發言人徐偉表示，「我們注意到近日美國多個州遭遇嚴重龍捲風襲擊造成重大人員傷亡和財產損失，對此表示深切慰問並願根據美方需要向受災民眾提供緊急人道主義幫助。」

根據大陸駐美國大使館及駐芝加哥總領館消息指出，截至昨（12）日當天清晨，美國中部遭遇龍捲風襲擊的6個州內沒有中國大陸公民傷亡傳出。

▲▼美國中西部遭龍捲風強襲，肯塔基州梅菲爾德市（Mayfield）受災嚴重，一間蠟燭工廠遭瞬間夷為平地。（圖／路透）

▲美國肯塔基州梅菲爾德市（Mayfield）一間蠟燭工廠被龍捲風重創，死傷慘重。（圖／路透）

美國中部6州10日晚間起，陸續遭遇至少30起龍捲風襲擊，截至目前，龍捲風已造成超過100人死亡，以肯塔基州災情最為慘重，該州一家生產蠟燭的工廠在龍捲風發生時廠內有約110名工人，現已確認死亡70餘人，還有約40名工人下落不明。

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