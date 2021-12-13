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捷運上廁所突被開門！維修伯「往下多看兩眼」　她崩潰：狂做惡夢

▲▼北捷,台北捷運,廁所,化妝室。（圖／記者袁茵攝）

▲捷運廁所示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在捷運站內上廁所，當她正起身動作時，明明上鎖的門猛然被打開，而映入眼簾的竟是維修阿伯，甚至朝她下面多看了兩眼，讓她委屈又崩潰，儘管捷運方有道歉並提出搭乘券賠償，但她仍陰影超重，「我想之後可能真的很害怕在捷運上廁所了吧。」

女網友在Dcard娓娓道來，8日下午她在某捷運站內上廁所，正當她在擦屁股之際，突然有人敲門，一邊能聽到一男一女在聊天，「他們好像在討論廁所裡面有沒有人，我第一時間是想說，為啥女廁有男生的聲音，這裡是捷運廁所欸！」

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沒多久，又有人敲她這間的門，但同時有聲音說「我是問妳現在有沒有值班人員」，這句話讓她以為是誤會；怎料，還沒來得及反應過來，她的門就迅速被打開，接著一位維修阿伯出現在眼前，而她則下意識將門推上，重新鎖起來。

原po氣憤表示，「從頭到尾完全沒跟裡面的我詢問說，『請問x號廁所裡面有人嗎？』聽他們在那邊聊天，我還以為敲錯門，然後直接開我門是怎樣？若看到我的是女生清潔員就算了，偏偏是維修阿伯，而且他當下第一反應不是馬上撇頭，而是後退了一步說裡面有人啦，但眼睛明顯多偷看我兩眼，還往下體看，那眼神真的超級噁心。」

▲▼洗手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

事後，一旁的清潔阿姨連忙解釋，「妹妹歹勢啦！剛剛敲門妳都沒應聲，以為裡面沒有人。」至於維修阿伯則不發一語，直接進廁間檢查衛生紙架。

對於清潔阿姨表示，有在外面討論「是否有人」，她卻沒有出聲，不禁傻眼直呼「到底誰知道你們在說什麼？前面敲兩次門，後面就在聊天，誰知道你們要突然開門啊？當下真的覺得又氣又委屈又丟臉，不僅阿伯的眼神很噁心，連清潔阿姨也一副是我自己的問題。」

另外，在她PO文當天晚上，有接到捷運主管的來電，除了致歉承諾會進行內部教育外，也提出10張免費搭乘券作為賠償，不過到現在她仍餘悸猶存，「這幾天幾乎天天都睡不好，甚至還會做惡夢，平常突然想到這件事情，都會忍不住淚水，真的覺得很煩，事情趕快解決就好了，願自己心情能趕快平復下來。」

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