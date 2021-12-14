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立院三讀《公司法》修正草案　開放公司召開視訊股東會

▲▼國票金控臨時股東會，現場不開放媒體進場。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會三讀通過《公司法》修正草案，開放公司召開視訊股東會。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會14日三讀通過《公司法》條文修正草案，明定公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，但因天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。

立法院經濟委員會10月25日初審通過《公司法》部分條文修正草案，但有關以視訊進行股東會的相關規定，因當時行政院版修正草案尚未送至立法院，全案保留送黨團協商。

立法院會11月12日在進行報告事項時，處理行政院函請審議《公司法》第172-2條及356-8條修正草案，民進黨團提議逕付二讀，經在場立委無異議，全案逕付二讀，與相關提案併案協商。

根據現行《公司法》第172-2條規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式為之。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席，但公開發行股票的公司不適用相關規定。

三讀條文明定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式進行，但因天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。

三讀條文也規定，股東會開會時，如以視訊會議進行，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席，前項規定於公開發行股票的公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

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